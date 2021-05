Die CO2-Ersparnis beim Schrott-Recycling beträgt 80 % im Vergleich mit der Verhüttung

Das Recycling ist spätestens in den 80-er Jahren in den Fokus der Bemühungen gerückt, Rohstoffe zu sparen und ihren Abbau zu reduzieren. Inzwischen ist eine gewaltige Recycling-Industrie entstanden, deren Arbeitsfeld die Beschaffung und Wiederaufbereitung wertvoller Rohstoffe ist. An ihrem Anfang steht die Schrottabholung. In Frechen und dem gesamten Ruhrgebiet fährt sie ihre Kunden – Privatpersonen wie Unternehmen – an, um den angefallenen Schrott einzusammeln. Diese Tätigkeit ist nicht hoch genug einzuschätzen, da ohne sie ein effizientes Recycling von beispielsweise Altmetallen kaum möglich wäre. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Schrott an die Wertstoffhöfe zu liefern, die von den Gemeinden betrieben werden. Allerdings ist dies mit wesentlich mehr Aufwand – und allzu häufig außerdem mit Kosten – verbunden. Die Schrottabholung Frechen hingegen holt den Schrott bequem und kostenlos von den Privathaushalten und Gewerbebetrieben ab. Somit ist es heute so einfach wie nie zuvor, den Umweltschutz voranzutreiben. Um die Schrottabholung auf den Plan zu rufen, genügt eine kurze Mail oder ein Anruf. Oft noch am selben Tag fährt die Schrottabholung Frechen daraufhin zu ihren Kunden, um sie von ihrem Schrott zu befreien.In haushaltsüblichem Schrott und erst recht im Industrieschrott sind zahlreiche Rohstoffe enthalten, die nicht verloren gehen sollten: Ihr Abbau in der Natur verbraucht wertvolle Ressourcen, die Verhüttung von Metallen sehr viel CO2. Damit einher gehen höhere Kosten für die Industrie in dem Fall, dass sie nicht auf recycelte Materialien zurückgreifen kann. Der primäre Vorteil derfür Privathaushalte besteht schlicht darin, ohne Aufwand Platz zurückzugewinnen und für die Leistung der Schrottabholung nicht einen Cent bezahlen zu müssen. Selbst derStaat selbst profitiert von der Recycling-Industrie. So kann er es beispielsweise zu einem Großteil vermeiden, Rohstoffe in Staaten zuzukaufen, in denen Umwelt- und Arbeitsschutz keine große Rolle spielen. Gerade für ein Land wie Deutschland, das aufgrund seiner Rohstoff-Armut auf den Import von Rohstoffen zwingend angewiesen ist, Grund genug, um die Recycling-Industrie auf vielen Ebenen zu unterstützen.Schrott ist nicht gleich Schrott. Während in der verarbeitenden Industrie vor allem große Mengen oft sortenreinen Schrotts anfallen, spricht man im privaten Bereich von Mischschrott. Dieser setzt sich unter anderem aus Metallschrott und Elektroschrott zusammen. Damit die Schrottabholung Frechen diesen den Recycling-Anlagen zuführen kann, ist eine aufwändige Vorsortierung notwendig. Vor allem im Umgang mit Elektroschrott ist hierbei eine besondere Vorsicht gefragt, da dieser neben vielen wertvollen Rohstoffen auch gesundheits- und umweltgefährdende Bestandteile beinhaltet, mit denen ein direkter Kontakt zwingend vermieden werden sollte. Die Mitarbeiter der Schrottabholung Frechen verfügen über langjährige Erfahrungen auf ihrem Spezialgebiet. Diese Erfahrungen befähigen sie, den Schrott sorgfältig vorzusortieren und möglichst verlustfrei an die Wiederaufbereitungsanlagen zu liefern, von wo aus sie zurück in den sekundären Rohstoff-Kreislauf gelangen und auf diese Weise die Umwelt entlasten.Das Schrott-Recycling vereint zahlreiche Vorteile: Privathaushalte profitieren vom Platzgewinn, die Unternehmen vom Ankauf seitens der Schrottabholung Frechen sowie dem günstigen Erwerb recycelter Materialien und last but not least die Umwelt, die durch ein konsequentes Recycling effizient entlastet wird. Die Schrottabholung Frechen arbeitet seit vielen Jahren auf dem Gebiet des Schrott-Recyclings und holt Schrott aller Art kostenlos von ihren Kunden ab