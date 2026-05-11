Start der Anmeldung für die 37. BERLINER MÄRCHENTAGE 2026

Unter dem Mottolädt das größte internationale Märchenfestival Deutschlands dazu ein, Teil eines einzigartigen kulturellen Netzwerks in Berlin zu werden.Vomverwandeln die Berliner Märchentage die Hauptstadt erneut in eine Bühne für Märchen, Geschichten und kulturellen Austausch. Das Festival richtet sich an Kinder, Schulklassen, Familien sowie Märchenliebhaber aller Altersgruppen.Musik verbindet Menschen über Generationen und Kulturen hinweg. Als universelle Sprache schafft sie Gemeinschaft, eröffnet neue Perspektiven und bringt Märchen auf besondere Weise zum Klingen.Ab sofort können sich Unternehmer/Unternehmen, Botschaften, Vertreter aus Politik und Gesellschaft, Bibliotheken, Künstler sowie Berliner Veranstaltungshäuser und Institutionen anmelden und eigene Beiträge einreichen. Möglich sind vielfältige Formate von klassischen Märchenstunden über Lesungen bis hin zu thematischen Veranstaltungen und künstlerischen Kooperationen.Die Anmeldung erfolgt online über die Website der. Eingereichte Veranstaltungen werden kostenfrei in den offiziellen Veranstaltungskalender sowie in das gedruckte Programmheft aufgenommen.Auch 2026 setzt das Festival auf ein hybrides Konzept. Veranstaltungen können sowohl vor Ort als auch digital stattfinden, um ein breites Publikum zu erreichen. Darüber hinaus unterstütztdie Teilnehmenden umfassend. Unser Organisationsteam vermittelt Künstler an Bibliotheken und Bildungseinrichtungen.Ein besonderer Bestandteil des Programms sind Veranstaltungen in Botschaften und Landesvertretungen sowie Kooperationen mit Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.In den vergangenen Jahren umfasste das Festival über 500 Veranstaltungen und wurde von zahlreichen Partnern aus Kultur, Wirtschaft und öffentlichem Leben getragen. Die Berliner Märchentage bieten damit eine außergewöhnliche Plattform für kulturelles Engagement, kreative Bildungsangebote und gesellschaftlichen Austausch.Weitere Informationen und Anmeldung unter:MÄRCHENLAND e.V.Spreeufer 510178 BerlinTel.: 030 34709479E-Mail: info@maerchenland-ev.de