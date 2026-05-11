Start der Anmeldung für die 37. BERLINER MÄRCHENTAGE 2026
Berlin, Mai 2026 – Die Anmeldung für alle Mitwirkenden an den diesjährigen 37. BERLINER MÄRCHENTAGE ist eröffnet.
Vom 5. bis 22. November 2026 verwandeln die Berliner Märchentage die Hauptstadt erneut in eine Bühne für Märchen, Geschichten und kulturellen Austausch. Das Festival richtet sich an Kinder, Schulklassen, Familien sowie Märchenliebhaber aller Altersgruppen.
Musik verbindet Menschen über Generationen und Kulturen hinweg. Als universelle Sprache schafft sie Gemeinschaft, eröffnet neue Perspektiven und bringt Märchen auf besondere Weise zum Klingen.
Ab sofort können sich Unternehmer/Unternehmen, Botschaften, Vertreter aus Politik und Gesellschaft, Bibliotheken, Künstler sowie Berliner Veranstaltungshäuser und Institutionen anmelden und eigene Beiträge einreichen. Möglich sind vielfältige Formate von klassischen Märchenstunden über Lesungen bis hin zu thematischen Veranstaltungen und künstlerischen Kooperationen.
Die Anmeldung erfolgt online über die Website der BERLINER MÄRCHENTAGE (www.berliner-maerchentage.de/anmeldung2026). Eingereichte Veranstaltungen werden kostenfrei in den offiziellen Veranstaltungskalender sowie in das gedruckte Programmheft aufgenommen.
Auch 2026 setzt das Festival auf ein hybrides Konzept. Veranstaltungen können sowohl vor Ort als auch digital stattfinden, um ein breites Publikum zu erreichen. Darüber hinaus unterstützt MÄRCHENLAND e.V. die Teilnehmenden umfassend. Unser Organisationsteam vermittelt Künstler an Bibliotheken und Bildungseinrichtungen.
Ein besonderer Bestandteil des Programms sind Veranstaltungen in Botschaften und Landesvertretungen sowie Kooperationen mit Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
In den vergangenen Jahren umfasste das Festival über 500 Veranstaltungen und wurde von zahlreichen Partnern aus Kultur, Wirtschaft und öffentlichem Leben getragen. Die Berliner Märchentage bieten damit eine außergewöhnliche Plattform für kulturelles Engagement, kreative Bildungsangebote und gesellschaftlichen Austausch.
Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2026.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.berliner-maerchentage.de
Pressekontakt
MÄRCHENLAND e.V.
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Tel.: 030 34709479
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