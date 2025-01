Märchen als Medizin für Demenzerkrankte

"Das Projekt hat wiederholt gezeigt, wie nachhaltig und wertvoll Märchenerzählungen für Menschen mit Demenz sein können und wie sie zu deren Wohlergehen beitragen. Wir freuen uns daher sehr, das Angebot in Hessen auszubauen und somit noch mehr Betroffenen und Pflegekräften zugänglich zu machen", erklärt Daniel Schilling, Vorstand der IKK Südwest. Die regionale Innungskrankenkasse hat in einer Analyse ihrer Versichertendaten festgestellt, dass seit 2017 die Zahl der Demenzkranken in Hessen um mehr als 60 Prozent angestiegen ist – Tendenz weiter steigend.Auch Silke Fischer, Geschäftsführerin von MÄRCHENLAND, freut sich sehr über die Fortsetzung des Projekts und betont: "In der Heimat der Brüder Grimm demenzerkrankten Menschen mit unserer Präventionsmaßnahme helfen zu können, ist für uns eine besondere Freude. Wir freuen uns darauf, das Konzept in den kommenden Jahren weiter ausbauen und noch mehr Pflegeeinrichtungen davon profitieren zu lassen."Das Programm „Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“ hat sich indes als äußerst wirkungsvoll erwiesen, um die Lebensqualität von Teilnehmenden – sowohl mit als auch ohne Demenz – signifikant zu verbessern. Durch die gezielte Integration von Märchen in den Alltag von Pflegeeinrichtungen werden nicht nur die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden gestärkt, sondern auch deren psychische Gesundheit gefördert.Die positiven Effekte zeigen sich in vielen Bereichen: So werden soziale Interaktionen angeregt, motorische Kompetenzen optimiert und das allgemeine Wohlbefinden gestei-gert. Zudem trägt das Programm zur Bildung von Gemeinschaften bei und unterstützt die Teilhabe der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben. Eine beson-dere Stärke liegt in der Reduzierung herausfordernden Verhaltens sowie der Prävention von Depressionen, was zu einer spürbaren Erleichterung des Pflege- und Betreuungs-alltags führt. „Mit „Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“ setzen wir einen wichti-gen Schritt in Richtung einer einfühlsamen und integrativen Betreuung unserer älteren Mitmenschen“, ist Kassenvorstand Schilling überzeugt.Neben den regelmäßigen Märchenstunden erhalten die teilnehmenden Einrichtungen auch digitale Märchenfilmserien und Materialboxen, um das Konzept langfristig in den Pflegealltag zu integrieren. Darüber hinaus haben Pflege- und Betreuungskräfte die Möglichkeit, sich zu Märchenvorleserinnen und -vorlesern ausbilden zu lassen. So kön-nen sie das Angebot auch intern weiterführen und Märchen dauerhaft in die Betreuung einbinden. Denn auch auf das Personal wirkt sich der Umgang mit Märchen positiv aus, da dieser zu einer unmittelbar wirksamen Auszeit im Pflegealltag führt und die Pflege-kräfte somit psychisch und physisch entlastet werden.Die Präventionsmaßnahme „Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“ ist auf Grund-lage einer wissenschaftlichen Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entstanden. In vier regelmäßigen Märchenstunden kom-men professionelle Demenzerzählerinnen und -erzähler in die Einrichtungen, um be-kannte Märchen vorzutragen. Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Einrichtungen auch eine digitale Märchenfilm-Serie mit acht Folgen. Diese sollten immer zur gleichen Zeit, für das gleiche Publikum und am gleichen Ort gespielt werden. So werden die Erzählungen der Brüder Grimm für die Teilnehmenden erlebbar gemacht. Die immer gleiche Musik und die dazugehörigen Rituale aktivieren das Langzeitgedächtnis und schaffen Erinnerungsanker.Aktuell betreut die IKK Südwest mehr als 635.000 Versicherte und über 90.000 Betriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Versicherte und Interessenten können auf eine persönliche Betreuung in unseren 18 Kundencentern in der Region vertrauen. Dar-über hinaus ist die IKK Südwest an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr über die IKK Service-Hotline 0681/ 3876 1000 oder www.ikk-suedwest.de zu erreichen.