Eröffnung der 36. Berliner Märchentage 06.11.25

Am 06.11.25 öffnen zum 36. Mal die Berliner Märchentage mehr als 500 Märchentore zu den schönsten Veranstaltungen, um Glanz und Begeisterung in den grauen November zu bringen!

Unter dem Thema DIE SCHWANENFRAU – MÄRCHEN UND GESCHICHTEN ÜBER HINDERNISSE UND WAHRE STÄRKE laden die 36. Berliner Märchentage dazu ein, erstaunlichen Verwandlungen, Siegen über das Böse, der Bewältigung von Schwächen und den glücklichen Überwindungen von Schwierigkeiten zu lauschen und zu schauen!

Do. 06.11.25 um 07:00 Uhr
Die 36. Berliner Märchentage eröffnet ein virtuelles Grußwort unseres Schirmherren, des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Kai Wegner

Do. 06.11.25 um 13:00 Uhr
Die bekannte Unternehmerin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran , liest in einer Grundschule Märchen und stellt sich den Fragen der Kinder

Fr. 07.11.25 um 19:00 Uhr
Wild und schön: Erstmalig sind alle Berlinerinnen und Berliner zur Eröffnung die 36. Berliner Märchentage in die Späth’schen Baumschulen eingeladen! In der traditionellen Langen Nacht des Märchenerzählens werden am Lagerfeuer bei Punsch und kulinarischen Genüssen in der Schwarzen Scheune Märchen erzählt.

Do 06.11.25 bis So 23.11.25 Highlights für Schulklassen
Für Schulklassen erstreckt sich das Spektrum kostenfreier Veranstaltungen vom Regierenden Bürgermeister, Bundes- und Landespolitikern, bis hin zu Landesvertretungs- und Botschaftsbesuchen, Bibliotheksveranstaltungen, über Märchenstunden mit Prominenten und Unternehmerinnen sowie großen und kleinen Veranstaltungsorten.

Für alle Interessierten ist auch in diesem Jahr DAS Online-Highlight die Gesprächsreihe mit prominenten Persönlichkeiten über die Themen „Hindernisse und wahre Stärke“ und „Märchen trifft KI“: https://märchenland.de/online-symposium-36-berliner-maerchentage-2025/

am So 23.11. um 14:00 Uhr
lädt das Wintergarten Varieté Berlin Familien zur Premiere von SCHNEEWITTCHEN UND DER ZAUBERSPIEGEL in der Reihe „Zimt und Zauber“ ein

Veranstaltungskalender unter:
https://berliner-maerchentage.de/veranstaltungskalender-2025

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
