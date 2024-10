Die 35. BERLINER MÄRCHENTAGE stehen vor der Tür!

Diefeiern ihrDeshalb hauen wir richtig auf den Putz und düsen in den insgesamt 600 analogen und virtuellen Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg durch die Universen! Nicht umsonst heißte es: Von Märchen bis Fantasy!Für Schulklassen erstreckt sich das Spektrum kostenfreier Veranstaltungen vom Regierenden Bürgermeister, Landespolitikern, bis hin zu Botschaftsbesuchen, Bibliotheksveranstaltungen, über Märchenstunden mit Prominenten und Unternehmerinnen sowie großen und kleinen Veranstaltungsorten.Von den knapp 80 Highlights für Schulklassen sind noch 6 Veranstaltungen frei. Wenn Sie sich beeilen und sich schnell anmelden, haben Sie vielleicht Glück! Es gibt noch einzelne freie Plätze bei den Reihen: Die Frohe Botschaft, Märchenreise mit Prominenten, Märchen und Wirtschaft sowie Politiker erzählen Märchen. Hier entlang zur Anmeldung und mehr Infos: https://berliner-maerchentage.de/veranstaltungskalender-2024 spricht die dänische Autorin Anne-Marie Vedsø Olesen im Felleshus der Nordischen Botschaften über ihre Bestseller-Serie SNEHILD - DIE SEHERIN VON MIDGARDfeiert die berühmte LANGE NACHT DES MÄRCHENERZÄHLENS ihre Premiere in den Späth’schen Baumschulen. Nachtschwärmer sind eingeladen zu Märchen, Lagerfeuer und Glühweinlädt das Wintergarten Varieté Berlin Familien zur Premiere von DER ZAUBERER VON OZ in der Reihe „Zimt und Zauber“ einFür alle Interessierten ist auch in diesem Jahr DAS Online-Highlight die Gesprächsreihe mit prominenten Persönlichkeiten über Märchen, Fantasy und was die Welt im Innersten zusammenhält: https://xn--mrchenland-q5a.de/symposium-der-weltenbaum/ Alle Informationen unter: https://berliner-maerchentage.de/