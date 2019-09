Butter bei die Fische! KITCHEN OIL ans Gemüse und auch in den Kuchen!

Black Elephant Manufaktur bringt mit ‚KITCHEN OIL - for Baking + Cooking‘ exklusiven Geschmack & schönes Design in die Küche. Die pflanzliche Alternative zu herkömmlicher zerlassener Butter eignet sich hervorragend zum Backen, Kochen und Braten und besticht mit feinstem Butteraroma.Black Elephant Manufaktur hat es sich zum Ziel gesetzt, „dairy-free“, pflanzenbasierte Butteralternativen zu entwickeln, die nicht nur Veganer überzeugen und ergänzt nun mit KITCHEN OIL, einem hochwertigen Speiseöl, das bestehende Sortiment. Neben Da lacht das Kalb, einer pflanzlichen Butteralternative und Cook & Bake, einem pflanzlichem ‚Butterschmalz können Verbraucher mit KITCHEN OIL nun auch ein nachhaltiges und schmackhaftes Speiseöl mit buttrigem Geschmack genießen, das wie alle anderen Produkte palmölfrei, vegan und bio-zertifiziert ist.KITCHEN OIL besteht aus nur wenigen Zutaten: Bio-Rapskernöl, Bio-Sonnenblumenöl und natürlichem veganen Butteraroma. Alle Zutaten kommen zu 100% aus Deutschland und, falls die heimische Ernte nicht ausreicht, aus Europa.„Uns ist es wichtig, unseren Kunden nachhaltige, gesunde und zugleich schmackhafte „non-dairy“ Alternative zu bieten. Rapskernöl ist, im Gegensatz zu konventioneller Margarine, ein Naturprodukt mit viel Vitamin E und Omega 3 Fettsäuren. Unser neues Speiseöl ist somit eine hochwertige Alternative für den gesundheitsbewussten Konsumenten. Und in dem wir auf lokale Zutaten achten, unterstützen wird zusätzlich die heimische Landwirtschaft“, so Renate Schmidt-Mann, Gründerin der Black Elephant Manufaktur.KITCHEN OIL kommt in einer 750 ml schwarzen Weißblech-Flasche und ist online für 9,95 Euro erhältlich.„Wir haben uns für eine lebensmittelechte Weißblech-Flasche entschieden, die man dank ihres ansprechenden schwarzen Designs auch gerne auf einen schön gedeckten Tisch stellt“, so Renate Schmidt-Mann. „Die Flasche ist zu 100 % recyclingfähig und der Energieaufwand ist sogar geringer als bei einer vergleichbaren Glasflasche. Auch das Gewicht spielte hierbei eine Rolle. Der Vertrieb erfolgt größtenteils über den Onlineshop, so dass das geringe Gewicht der Weißblech-Flasche die Transport- und somit Versandkosten reduzieren hilft.“