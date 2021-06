Zusatzlotterie SUPER6: Wandsbeker gewinnt 100.000 Euro

Die Zusatzlotterie SUPER6 beschert einen noch unbekannten Hamburger Spielteilnehmenden einen Geldsegen in Höhe von 100.000 Euro. Der Lottoschein mit dem entscheidenden Kreuz bei SUPER6, wurde für die Ziehung am 26.06.2021 im Hamburger Bezirk Wandsbek abgegeben.Die Teilnahme des abgegebenen Spielscheins erstreckt sich über mehrere Mittwochs- und Sonnabends-Ziehungen und erspielte am vergangenen Wochenende mit den goldrichtigen Endziffern den sechsstelligen Hochgewinn in der Gewinnklasse 1.Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass der Höchstgewinn von 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie SUPER6 nach Wandsbek geht. Allerdings beglückte die Endzifferlotterie im bevölkerungsreichsten Bezirk Hamburgs jedes Mal einen anderen Stadtteil.SUPER6 und Spiel77 sind Zusatzlotterien, die u.a. mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot und BINGO! gespielt werden können. Vor jeder Lotto-Ziehung am Mittwoch und Sonnabend wird bei SUPER6 eine 6-stellige Ziffernfolge als Gewinnzahl gezogen. Der Hauptgewinn beträgt 100.000 Euro. Dieser resultiert dabei aus der Losnummer auf dem Spielschein, die mit der Gewinnzahl übereinstimmen muss. Beim Internet-Angebot von Lotto Hamburg ( www.lotto-hh.de ) lässt sich diese Zahlenfolge übrigens sogar individuell anpassen.Die Zusatzlotterie SUPER6 hat in allen Gewinnklassen feste Quoten, das heißt hier können die Spielteilnehmenden anhand der Anzahl richtiger Endziffern genau sehen, welcher Gewinn Sie erwartet. In der höchsten Gewinnklasse I beträgt die Gewinnsumme 100.000 € für sechs richtige Endziffern. Die Chance auf den Höchstgewinn in Gewinnklasse I beträgt 1:1 Million.