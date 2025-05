Spiel77: Gesuchter Millionär gefunden

Seit dem 24. Mai 2024 wurde er gesucht, nun hat sich der Gewinner endlich in der Zentrale von LOTTO Hamburg gemeldet.



Fast ein Jahr lang war die Landeslotteriegesellschaft auf der Suche nach dem Spielteilnehmer oder der Spielteilnehmerin, der oder die bei der Zusatzlotterie Spiel77 einen Millionengewinn erzielt hatte. Der Spielschein war damals an einem Nachmittag in einer LOTTO-Annahmestelle im Bezirk Wandsbek abgegeben worden, bestimmt für die Ziehung des Eurojackpots am Abend. Weil zusätzlich das Kreuz bei Spiel77 gesetzt wurde, nahm der Spielschein auch am darauffolgenden Samstag teil – und hier stimmten die sieben Endziffern exakt überein. Da der Schein anonym gespielt wurde, war eine Benachrichtigung des Spielteilnehmers nicht möglich. Aus diesem Grund musste sich LOTTO Hamburg in Geduld üben. Trotz mehrfacher Aufrufe über die Medien und in dem Bezirk, der Gewinner blieb unentdeckt.



Jetzt hat die Suche ein Ende. Letzte Woche meldete sich der Gewinner in der LOTTO-Zentrale im Überseering 4 in der City Nord, um seinen Gewinn anzumelden.



„Aufräumen kann sich richtig lohnen“, sagt LOTTO-Chef Torsten Meinberg und gratuliert: „Wir freuen uns, dass wir die Gewinnsumme endlich auszahlen können. Der Gewinner hatte seinen Spielschein verlegt, hat ihn aber durch Zufall wiedergefunden. Dass dieser Schein knapp 2,48 Millionen Euro wert ist, ist natürlich doppeltes Glück.“



Verfallen wäre der Gewinn jedoch noch nicht. Drei Jahre haben die Teilnehmenden Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen. Die Zeit läuft ab Ende des Jahres des Gewinnereignisses; in diesem konkreten Fall wäre die Frist am 31.12.2027 um 24:00 Uhr abgelaufen. Nicht abgeholte Gewinne fließen nach Fristablauf in Sonderauslosungen.



Über die Zusatzlotterie Spiel77



Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, die in Kombination mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO, GlücksSpirale und BINGO! gespielt werden kann. Jeweils samstags und mittwochs wird im Anschluss an die LOTTO 6aus49-Ziehung eine 7-stellige Gewinnzahl für Spiel77 gezogen. Es gewinnen die Losnummern, bei denen eine oder mehrere Endziffern in der richtigen Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen. Die Losnummer befindet sich unten auf dem Spielschein, auf der Website von LOTTO Hamburg kann die Losnummer sogar individuell zusammengestellt werden. Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei Spiel77 liegt bei 1 zu 10 Millionen.

