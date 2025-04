Mit Unterstützung der GlücksSpirale wurde die expressionistische Friedhofskapelle von Groß Flottbek erfolgreich restauriert

Eine unerwartete Farbenpracht empfängt den Besucher der kleinen Backstein-Kapelle am Friedhof Groß Flottbek. Die Altar-Nische erscheint in kräftig dunklem Blau und der seitlich gelegene sakrale Andachtsraum leuchtet hellgrün. Das Sonnenlicht, das durch die bunten Mosaik-Fenster scheint, taucht die Innenräume in einen warmen Farbton.



Derartig kräftige Farben sind ungewöhnlich in einer Friedhofskapelle und doch sind es die Originalfarben, die bei den Sanierungsarbeiten am Andachtsraum wiederhergestellt wurden.



Nach zweijährigen Restaurierungsarbeiten kann die 1928 errichtete expressionistische Basilika mit ihren markanten Farben und steilen Proportionen wieder von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde für Andachten genutzt werden.



Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Sanierung der Kapelle mit Mitteln der Lotterie GlücksSpirale unterstützt und dafür 40.000 Euro bereitgestellt. Weitere Gelder wurden von der Kirchengemeinde selbst eingeworben.



Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten hat Wolfgang Grandinger von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit Madeleine Göhring von LOTTO Hamburg an Pastorin Carina Lohse eine Bronzetafel übergeben. Diese trägt die Aufschrift „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der GlücksSpirale“.



Die Friedhofskapelle Groß Flottbek gehört zu den über 70 Objekten, die mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit Mitteln der GlücksSpirale allein in Hamburg gefördert werden.



Die GlücksSpirale ist eine wöchentliche Endziffernlotterie von LOTTO Hamburg. Ein Drittel aus den Spielerträgen der GlücksSpirale kommen gemeinnützigen Projekten zu Gute.



„In Hamburg stellt die GlücksSpirale für Denkmalschutz, Sport, Wohlfahrtpflege und Katastrophenschutz jährlich rund 800.000 Euro bereit, die jeweils zu einem Viertel in diese Bereiche fließen“, erläutert Madeleine Göhring von LOTTO Hamburg und präzisiert: „Aus den Spieleinsätzen der GlücksSpirale gehen jährlich rund 200.000 Euro an Denkmalschutz-Projekte. Dank der Expertise der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können die Fördermittel fachgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden.“

