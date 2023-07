Mit Fördergeldern der GlücksSpirale unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Restaurierung der Thomaskirche in Rothenburgsort

Wenn sich Ende Juli das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den verheerenden Feuersturm in Hamburg jährt, steht der Stadtteil Rothenburgsort im Fokus.Der östliche Stadtteil an Elbe und Bille wurde vor 80 Jahren bei der „Operation Gomorrha“ stark zerstört – auch die Kirche, die den Stadtteil damals prägte. Von der 1883 errichteten Kirche St. Thomas blieben nach den Bombardierungen 1943 nur einige Mauern und der Kirchturm stehen. Der Turm wurde beim Wiederaufbau 1956/57 erhalten.Inzwischen ist die evangelische Kirche am Vierländer Damm aber sanierungsbedürftig. Die dringend nötige Neueindeckung der Kupferdächer unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz DSD mit 54.000 Euro aus Erträgen die von der GlücksSpirale bereitgestellt werden. Jetzt wird das Kirchenschiff mit einem neuen Kupferdach gedeckt und der Turm komplett saniert, dieser hatte immerhin die Zerstörung des ursprünglichen Kirchengebäudes 1943 überstanden. Nun ist er eingepackt in einem Baugerüst.Den Fördervertrag für die Restaurierungsarbeiten übergab Jürgen von Both, Hamburger Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, am 20. Juli 2023 im Beisein von Madeleine Göhring von LOTTO Hamburg an Pastorin Cornelia Blum.Die Thomaskirche in Rothenburgsort gehört zu den über 60 Denkmälern, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit Spenden und auch mit Mitteln der GlücksSpirale in Hamburg gefördert werden.Die GlücksSpirale ist eine wöchentliche Endziffernlotterie von LOTTO Hamburg. Ursprünglich wurde sie 1970 zur Finanzierung der Olympischen Spiele 1972 in München gegründet. Ein Drittel aus den Zweckerträgen der GlücksSpirale kommen gemeinnützigen Projekten zu Gute.„In Hamburg stellt die GlücksSpirale für die Bereiche Sport, Wohlfahrtpflege, Denkmalschutz und Katastrophenschutz insgesamt über 892.000 Euro jährlich bereit, die jeweils zu einem Viertel in diese Bereiche fließen“, erläutert Madeleine Göhring von LOTTO Hamburg und präzisiert: „Aus den Spieleinsätzen des Jahres 2022 fließen über 223.000 Euro an Denkmalschutz-Projekte. Dank der Expertise der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können die Fördermittel sehr fachgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden.“Gefördert werden von der GlücksSpirale vor allem Projekte des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW). Zusätzlich werden in Hamburg auch Projekte und Hilfsorganisationen im Bereich des regionalen Katastrophenschutzes (wie z.B. Malteser, DLRG, THW, DRK, ASB, Johanniter) unterstützt.Diverse druckbare Fotos stehen in der Databox von LOTTO Hamburg zum Download bereit: https://t1p.de/jx8a8