LOTTO Hamburg und Hamburger Fußball-Verband verlängern Partnerschaft

Bis 2023 wurde die Partnerschaft zwischen LOTTO Hamburg und dem Hamburger Fußball-Verband verlängert.



Hauptbestandteil des Vertrages bleibt die Förderung des Pokalwettbewerbs der Herren, Frauen, A-Junioren und B-Juniorinnen im Hamburger Fußball-Verband. Der Name des Wettbewerbs „LOTTO-Pokal“ unterstreicht die Verbundenheit des städtischen Lotterieunternehmens als verlässlicher Partner des Hamburger Breitensports.



Weitere Bestandteile des Vertrages sind die Unterstützung des HFV-Jahresempfangs und des LOTTO-Talks.



LOTTO Hamburg Geschäftsführer Torsten Meinberg: „LOTTO Hamburg und der Hamburger Fußball-Verband arbeiten seit über drei Jahrzehnten erfolgreich zusammen und erreichen so über 400 Vereine mit gut 190.000 Aktiven. Im Rahmen der Sportförderung können wir unseren staatlichen Auftrag, ein angemessenes und seriöses Lotterie- und Glücksspielangebot in Hamburg sicherzustellen, verantwortungsvoll und effektiv ausüben. Als Partner des Hamburger Sports steht LOTTO Hamburg auch in dieser schwierigen Zeit verlässlich an der Seite der Vereine und Verbände. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Vertragsverlängerung positiv zum Erhalt des Hamburger Amateur-Fußballs beitragen können. Und wir hoffen natürlich, dass in diesem Jahr endlich wieder die Endspiele des LOTTO-Pokals stattfinden und sportlich ausgetragen werden können.“



HFV-Präsident Christian Okun: „Wir sind sehr froh, einen verlässlichen Partner wie LOTTO Hamburg seit 1983 an unserer Seite zu haben. Von der Kooperation profitieren viele Vereine, die am LOTTO-Pokal erfolgreich teilnehmen. LOTTO und der HFV ehren bereits die Achtelfinalisten der vier Pokal-Wettbewerbe mit Preisgeldern. Die Zusammenarbeit mit LOTTO Hamburg ist ein wichtiger Bestandteil, um unsere Vereine finanziell unterstützen zu können.“