Hochgewinn bei der Zusatzlotterie Spiel77

Hamburger Lottospieler gewinnt 777.777 Euro

Welch eine Glückszahl: In einer Hamburger Annahmestelle wurde am 7.7.2023 ein Spielschein für die Zusatzlotterie Spiel77 abgegeben, die dem Glückspilz nun einen Gewinn von 777.777 Euro beschert hat.



Bei der bundesweiten Sommer-Sonderauslosung der Zusatzlotterie Spiel77 hat ein Spielteilnehmender aus Hamburg einen der drei Höchstgewinne von 777.777 Euro abgeräumt.



Der Spielschein für die Samstagsziehung wurde am Freitag in einer Annahmestelle im Norden Hamburgs abgegeben, teilte LOTTO Hamburg mit. Der oder die Glückliche hat sich noch nicht in der LOTTO-Zentrale gemeldet.



Alle abgegebenen Spielscheine, bei denen für die Ziehungen am 5. und 8. Juli die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel77 angekreuzt war, nahmen automatisch an der Sommer-Sonderauslosung teil und erhielten damit eine Extra-Chance.



Bundesweit wurden unter allen Teilnehmern drei Mal 777.777 Euro verlost, die nach Hamburg, Koblenz und Wiesbaden gingen. Zwei weitere Hamburger konnten sich über einen von hundert Zusatzgewinnen in Höhe von 7.777 Euro freuen.



Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, die in Kombination mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO, GlücksSpirale und BINGO! gespielt werden kann. Jeweils samstags und mittwochs wird im Anschluss an die LOTTO 6aus49-Ziehung eine 7-stellige Gewinnzahl für Spiel77 gezogen. Es gewinnen die Losnummern, bei denen eine oder mehrere Endziffern in der richtigen Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen. Die Losnummer befindet sich unten auf dem Spielschein, auf der Website von LOTTO Hamburg kann die Losnummer sogar individuell zusammengestellt werden. Die Gewinn-Chance auf den Hauptgewinn der Sommer-Sonderauslosung lag bei circa 1 zu 2,4 Mio.