Hamburger/in gewinnt im Eurojackpot

Eine Tipperin oder ein Tipper aus Hamburg-Mitte hat am vergangenen Wochenende exakt 556.722,10 Euro beim Eurojackpot gewonnen.



Der oder die Glückliche gab den Spielschein am Freitagnachmittag kurz vor Annahmeschluss im Internet ab. Mit den fünf richtigen Gewinnzahlen (6 - 11 - 18 - 26 - 34) und einer passenden Eurozahl fehlte nur noch die zweite der beiden Eurozahlen (5, 8) für den millionenschweren Jackpot-Gewinn in der ersten Gewinnklasse.



Europaweit haben gleich fünf Spielteilnehmer/innen in der zweiten Gewinnklasse gewonnen. Sie teilen sich die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse, sodass jeweils rd. eine halbe Million Euro nach Hamburg, Niedersachsen (2x), Schleswig-Holstein und in die Tschechische Republik gehen. Den am 12. März mit rd. 63 Millionen Euro gefüllten Jackpot, knackte ein/e Tipper/in aus Baden-Württemberg und ist zugleich der oder die 100. Jackpot-Gewinner/in der europäischen Lotterie.



Für Hamburg ist es der erste Hochgewinn im Eurojackpot in diesem Jahr. Das letzte Mal jubelte ein/e Hamburger/in in der Lotterie im Sommer 2020, ebenfalls in der 2. Gewinnklasse, über rd. eine Millionen Euro.



Die europäische Lotterie Eurojackpot ist mit 18 Teilnehmerländern die größte Lotterie Europas. Neben Deutschland sind die Länder Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn dabei. Die Ziehung findet freitagabends in Helsinki, Finnland, statt. Gezogen werden 5 Zahlen aus 50 sowie 2 Eurozahlen aus 10. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1:96 Millionen.

(lifePR) (