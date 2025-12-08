Kontakt
Hamburger LOTTO-Spieler gewinnt bei der Zusatzlotterie Spiel77 mehr als fünf Millionen Euro

Ein Zusatz-Klick auf der Website von LOTTO Hamburg macht Hamburger zum Millionär

Die Zusatzlotterie Spiel77 bescherte einem Hamburger LOTTO-Spieler eine besondere Nikolaus-Überraschung.

Neben dem Spieltipp für die Lotterie LOTTO 6aus49, den der Hamburger aus dem Bezirk Wandsbek im Internet, auf der Website von LOTTO Hamburg abgegeben hatte, brachte ihm das Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 einen satten Millionengewinn. 

Durch die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel77 wurde der Spielteilnehmende aus dem Bezirk Wandsbek zum Millionär und kann sich über einen Gewinn von 5.477.777 Euro freuen. 

Der Spielschein für die Ziehung am Samstag, 6. Dezember 2025, wies für die Zusatzlotterie Spiel77 die richtige Losnummer auf. Bundesweit war der Hamburger der Einzige, der mit der Gewinnzahl 4803002 die 1. Gewinnklasse der Zusatzlotterie geknackt hat.

Der Spieltipp wurde auf der Internetseite von LOTTO Hamburg (www.lotto-hh.de) abgegeben. Die Gewinnchance auf die höchste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie Spiel77 liegt bei 1 zu 10 Millionen. 

Über die Zusatzlotterie Spiel77                                   

Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, die in Kombination mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO, GlücksSpirale und BINGO! gespielt werden kann. Jeweils samstags und mittwochs wird im Anschluss an die LOTTO 6aus49-Ziehung eine 7-stellige Gewinnzahl für Spiel77 gezogen. Es gewinnen die Losnummern, bei denen eine oder mehrere Endziffern in der richtigen Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen. Die Losnummer befindet sich unten auf dem Spielschein, auf der Website von LOTTO Hamburg kann die Losnummer sogar individuell zusammengestellt werden. Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei Spiel77 liegen bei 1 zu 10 Millionen.

LOTTO Hamburg GmbH

Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien und -wetten an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 380 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der am 01.07.2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter www.lotto-hh.de präsent.
Hinweis zu den Gewinnchancen: Chance auf die Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49: ca. 1:140 Mio.; Chance auf die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot: ca. 1:140 Mio.

