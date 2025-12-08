Hamburger LOTTO-Spieler gewinnt bei der Zusatzlotterie Spiel77 mehr als fünf Millionen Euro
Ein Zusatz-Klick auf der Website von LOTTO Hamburg macht Hamburger zum Millionär
Neben dem Spieltipp für die Lotterie LOTTO 6aus49, den der Hamburger aus dem Bezirk Wandsbek im Internet, auf der Website von LOTTO Hamburg abgegeben hatte, brachte ihm das Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 einen satten Millionengewinn.
Durch die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel77 wurde der Spielteilnehmende aus dem Bezirk Wandsbek zum Millionär und kann sich über einen Gewinn von 5.477.777 Euro freuen.
Der Spielschein für die Ziehung am Samstag, 6. Dezember 2025, wies für die Zusatzlotterie Spiel77 die richtige Losnummer auf. Bundesweit war der Hamburger der Einzige, der mit der Gewinnzahl 4803002 die 1. Gewinnklasse der Zusatzlotterie geknackt hat.
Der Spieltipp wurde auf der Internetseite von LOTTO Hamburg (www.lotto-hh.de) abgegeben. Die Gewinnchance auf die höchste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie Spiel77 liegt bei 1 zu 10 Millionen.
Über die Zusatzlotterie Spiel77
Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, die in Kombination mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO, GlücksSpirale und BINGO! gespielt werden kann. Jeweils samstags und mittwochs wird im Anschluss an die LOTTO 6aus49-Ziehung eine 7-stellige Gewinnzahl für Spiel77 gezogen. Es gewinnen die Losnummern, bei denen eine oder mehrere Endziffern in der richtigen Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen. Die Losnummer befindet sich unten auf dem Spielschein, auf der Website von LOTTO Hamburg kann die Losnummer sogar individuell zusammengestellt werden. Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei Spiel77 liegen bei 1 zu 10 Millionen.