Hamburger Hochgewinn bei der Umweltlotterie BINGO!

Spielteilnehmer aus Eimsbüttel gewinnt am Pfingssonntag 121.491 Euro

Die Ziehung der BINGO!-Zahlen am 5. Juni 2022 brachte einen Hochgewinn nach Hamburg. Ein Spielteilnehmer aus Eimsbüttel hat am Pfingstsonntag bei der Umweltlotterie in der 1. Gewinnklasse 121.491 Euro gewonnen.



Bei der Ziehungssendung am Pfingstsonntag verkündete Moderator Michael Thürnau die 22 Gewinnzahlen: 5, 7, 8, 10, 11, 15, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 59, 64, 66, 67, 73, 74, 75. Insgesamt zwei Spielteilnehmer hatten diese Zahlen richtig getippt, darunter einer oder eine aus dem Hamburger Bezirk Eimsbüttel.



Die Umweltlotterie BINGO! wird im Fernsehen übertragen: Jeden Sonntag ab 17 Uhr präsentieren die beliebten Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf in der unterhaltsamen Sendung im NDR-Fernsehen die Ziehung der BINGO!-Zahlen. Neben der Spielteilnahme live vor dem Fernseher warten beim BINGO!-Telefonspiel während der Sendung zusätzliche Chancen auf Sachgewinne. BINGO!-Lose sind in jeder Hamburger LOTTO-Annahmestelle erhältlich, auch eine Teilnahme online unter lotto-hh.de ist möglich.



Über BINGO! :

BINGO! – die Umweltlotterie von LOTTO – ist eine Geld- und Sachgewinnlotterie zur Förderung von Umweltprojekten und wird von den Lotteriegesellschaften der Länder Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem NDR-Fernsehen veranstaltet.

Alleiniger Destinatär der Lotterie ist in Hamburg die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwick-lung (NUE). Über die NUE werden in Hamburg jährlich rund 100 Umwelt- und Naturschutz-Projekte gefördert. Das BINGO!-Spielfeld besteht aus einer Matrix von 5x5 Zahlen, die aus dem Zahlenkreis von 1 bis 75 bestehen. In jeder Sendung werden 22 Gewinnzahlen ermittelt. Einfach-BINGO bedeutet, fünf Zahlen stimmen in waagerechter, senkrechter oder diagonaler Reihe mit den ermittelten Gewinnzahlen überein. Können zwei Zahlenreihen gebildet werden, ist dies ein Doppel-BINGO. Und mit einem Dreifach-BINGO gewinnt man die erste Gewinnklasse. Bleibt die erste Gewinnklasse in einer Ziehung unbesetzt bildet sich ein Jackpot.



BINGO!-Lose sind in allen Hamburger LOTTO-Annahmestellen erhältlich. Abgabeschluss ist samstags um 17:00 Uhr, die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1 beträgt circa 1:1,3.Millionen. Mehr als 600.000 Zuschauer verfolgen jeden Sonntagnachmittag ab 17:00 Uhr die Live-Sendung im Norddeutschen Fernsehen mit zusätzlichen Spiel- und Gewinnmöglichkeiten.