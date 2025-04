Glückswochenende in Hamburg: Eurojackpot-Spieler aus Hamburgs Westen gewinnt 418.572 Euro

Am vergangenen Wochenende gab es in Hamburg gleich zwei Mal Anlass zum Jubel. Bei zwei Lotterien haben Spielteilnehmende aus der Hansestadt hohe Gewinne erzielt.Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, den 11. April hat ein Spielteilnehmer aus dem Hamburger Bezirk Altona in der zweiten Gewinnklasse 418.572,90 Euro gewonnen.Der Glückspilz aus dem Hamburger Westen hatte alle fünf Gewinnzahlen richtig getippt, jedoch nur eine der beiden Eurozahlen richtig. Die fünf Gewinnzahlen (5 aus 50) bei der Freitagsziehung lauten: 2 – 26 – 27 – 28 – 49 und die Eurozahlen (2 aus 12) sind 1 und 10.Europaweit teilen sich fünf Gewinner die 2,09 Millionen aus der zweiten Gewinnklasse, so dass auf jeden von ihnen 418.572,90 Euro entfallen. Neben dem Hamburger kamen die anderen Gewinner der zweiten Gewinnklasse aus Bayern, Berlin, Schweden und Lettland.Weil kein Spielteilnehmender alle Zahlen richtig getippt hatte, wurde der Eurojackpot in der ersten Gewinnklasse nicht geknackt und wächst für die Dienstagsziehung am 15. April auf 54 Millionen Euro an.Die Lotterie Eurojackpot ist mit 19 Teilnehmerländern und 33 staatlichen Lotteriegesellschaften die größte Lotterie Europas. Jeden Dienstag und Freitag wird in Deutschland sowie in 18 weiteren europäischen Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) gemeinsam um einen Jackpot von mindestens 10 Millionen Euro gespielt. Die Ziehung findet dienstag- und freitagabends in Helsinki, Finnland, statt. Gezogen werden 5 Zahlen aus 50 sowie 2 Eurozahlen aus 12. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die 1. Gewinnklasse des Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen.Bei der Samstagsziehung der Zusatzlotterie Super 6 hat ein Spielteilnehmender aus dem Bezirk Harburg in der Gewinnklasse 1 mit sechs richtigen Endziffern den Betrag von 100.000 Euro gewonnen. Die Gewinnzahlen bei der Ziehung am 12.April waren: 676236.SUPER6 ist genauso wie Spiel77 eine Zusatzlotterie, die mit LOTTO 6aus49, Eurojackpot und BINGO! gespielt werden kann. Vor jeder Lotto-Ziehung am Mittwoch und Sonnabend wird bei SUPER6 eine 6-stellige Ziffernfolge als Gewinnzahl gezogen. Der Hauptgewinn beträgt 100.000 Euro. Dieser resultiert dabei aus der Losnummer auf dem Spielschein, die mit der Gewinnzahl übereinstimmen muss. Beim Internet-Angebot von Lotto Hamburg ( www.lotto-hh.de ) lässt sich diese Zahlenfolge übrigens sogar individuell anpassen. Die Zusatzlotterie SUPER6 hat in allen Gewinnklassen feste Quoten, das heißt hier können die Spielteilnehmenden anhand der Anzahl richtiger Endziffern genau sehen, welcher Gewinn Sie erwartet. In der höchsten Gewinnklasse I beträgt die Gewinnsumme 100.000 Euro für sechs richtige Endziffern. Die Chance auf den Höchstgewinn in Gewinnklasse I beträgt hier 1:1 Million.Hinweis: Spielen kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Hilfe unter www.check-dein-spiel.de