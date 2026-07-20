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Geteiltes Glück: LOTTO-Spieler aus dem Norden Hamburgs gewinnt 677.777,70 Euro bei LOTTO 6aus49

Bundesweit vier Gewinner in der zweiten Gewinnklasse aber 50 Mio. Jackpot wieder nicht geknackt

(lifePR) (Hamburg, )
Ein Glückspilz aus dem Hamburger Norden hat bei der Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 am 18.07.2026 in der zweiten Gewinnklasse 677.777,70 Euro gewonnen. Der Tipp war am Sonnabendmorgen Online auf der Website von LOTTO Hamburg www.lotto-hh.de abgegeben worden. 

Dabei waren die sechs Gewinnzahlen 5 - 17 - 33 - 35 - 39 - 47 richtig getippt worden, nur die passende Superzahl 6 fehlte. So konnte auch in dieser Woche der hohe Jackpot nicht geknackt werden.

Bundesweit hatten vier Spielteilnehmende in der zweiten Gewinnklasse gewonnen, so dass die rund 2,7 Millionen, die sich in Gewinnklasse 2 angesammelt hatten, zwischen ihnen aufgeteilt werden und alle vier sich über 677.777,70 Euro freuen können. Die übrigen Gewinner kommen aus Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Der 50 Millionen-Jackpot wurde auch bei dieser Ziehung zum 33. Mal in Folge nicht geknackt. So bleibt der Jackpot von LOTTO 6aus49 für die Ziehung am 22. Juli 2026 bei 50 Mio. Euro in der Gewinnklasse 1 stehen, in der zweiten Gewinnklasse liegen dann circa 1 Mio. Euro. Seit der Produktmodifikation im November 2023 gab keine so lange Jackpot-Phase.

Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 liegen bei 1 zu 140 Mio. Die Gewinnchancen auf die 2. Gewinnklasse liegen bei ca. 1 zu 15,5 Millionen.

Was passiert, wenn der Maximal-Jackpot von 50 Mio. Euro nicht geknackt wird?

Die regulatorische Höchstgrenze für den Jackpot von LOTTO 6aus49 liegt bei maximal 50 Millionen Euro. Er ist somit gedeckelt. Der Maximal-Jackpot bleibt bestehen, bis ein „Sechser mit Superzahl“ getroffen wird.

Die in dieser Phase über die Deckelung hinaus erspielten Ausschüttungsbeträge werden als sogenannter Jackpot-Überlauf gesammelt. Wird der Maximal-Jackpot geknackt, erhöht der Jackpot-Überlauf die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 1 in der darauffolgenden Ziehung. Damit startet LOTTO 6aus49 nach einer Maximal-Jackpot-Phase mit einem bereits höheren Jackpot.

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.check-dein.spiel.de

LOTTO Hamburg GmbH

Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien und -wetten an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 380 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der am 01.07.2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter www.lotto-hh.de präsent.

Hinweis zu den Gewinnchancen: Chance auf die Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49: ca. 1:140 Mio.; Chance auf die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot: ca. 1:140 Mio.

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