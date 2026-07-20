Geteiltes Glück: LOTTO-Spieler aus dem Norden Hamburgs gewinnt 677.777,70 Euro bei LOTTO 6aus49
Bundesweit vier Gewinner in der zweiten Gewinnklasse aber 50 Mio. Jackpot wieder nicht geknackt
Dabei waren die sechs Gewinnzahlen 5 - 17 - 33 - 35 - 39 - 47 richtig getippt worden, nur die passende Superzahl 6 fehlte. So konnte auch in dieser Woche der hohe Jackpot nicht geknackt werden.
Bundesweit hatten vier Spielteilnehmende in der zweiten Gewinnklasse gewonnen, so dass die rund 2,7 Millionen, die sich in Gewinnklasse 2 angesammelt hatten, zwischen ihnen aufgeteilt werden und alle vier sich über 677.777,70 Euro freuen können. Die übrigen Gewinner kommen aus Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.
Der 50 Millionen-Jackpot wurde auch bei dieser Ziehung zum 33. Mal in Folge nicht geknackt. So bleibt der Jackpot von LOTTO 6aus49 für die Ziehung am 22. Juli 2026 bei 50 Mio. Euro in der Gewinnklasse 1 stehen, in der zweiten Gewinnklasse liegen dann circa 1 Mio. Euro. Seit der Produktmodifikation im November 2023 gab keine so lange Jackpot-Phase.
Die Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 liegen bei 1 zu 140 Mio. Die Gewinnchancen auf die 2. Gewinnklasse liegen bei ca. 1 zu 15,5 Millionen.
Was passiert, wenn der Maximal-Jackpot von 50 Mio. Euro nicht geknackt wird?
Die regulatorische Höchstgrenze für den Jackpot von LOTTO 6aus49 liegt bei maximal 50 Millionen Euro. Er ist somit gedeckelt. Der Maximal-Jackpot bleibt bestehen, bis ein „Sechser mit Superzahl“ getroffen wird.
Die in dieser Phase über die Deckelung hinaus erspielten Ausschüttungsbeträge werden als sogenannter Jackpot-Überlauf gesammelt. Wird der Maximal-Jackpot geknackt, erhöht der Jackpot-Überlauf die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 1 in der darauffolgenden Ziehung. Damit startet LOTTO 6aus49 nach einer Maximal-Jackpot-Phase mit einem bereits höheren Jackpot.
Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.check-dein.spiel.de