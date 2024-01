Eurojackpot Millionengewinn zum Jahresauftakt in Hamburg

Einen fulminanten Start in das Jahr 2024 hatte ein Eurojackpot-Spieler aus dem Bezirk Hamburg Wandsbek. Das erste Ziehungswochenende der Europäischen Lotterie Eurojackpot bescherte ihm am 5. Januar 2024 einen Millionengewinn.Der Internetspieler aus Wandsbek hatte seinen Spielschein am Freitag über die Website von LOTTO Hamburg ( www.lotto-hh.de ) abgegeben und dabei die fünf Gewinnzahlen 11- 30- 32- 45- 47 richtig getippt. Zusätzlich hatte er aber nur eine der erforderlichen zwei Eurozahlen (3 und 10) richtig getippt. Die zweite Eurozahl fehlte zum Knacken des Jackpots.Damit erzielte er in der zweiten Gewinnklasse einen Hochgewinn von 2.388.351,90 Euro.Mit 5 aus 50 Gewinnzahlen und zusätzlich 2 aus 12 Eurozahlen hätte er den prall gefüllten 120 Millionen-Jackpot geknackt – nur eine Zahl trennte ihm also vom Mega-Gewinn.Europaweit gab es im zweiten Rang neun Gewinner mit der gleichen Zahlenkombination, so dass die dortige Gewinnsumme von 21 Millionen Euro zwischen den neun Glückspilzen aufgeteilt wird. Jeweils 2.388.351,90 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern (3 x), Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, in die Niederlande und nach Spanien.Der mit 120 Millionen prall gefüllte Eurojackpot bleibt stehen und könnte nun gegebenenfalls bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag (9. Januar) geknackt werden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die 1. Gewinnklasse des Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen.Zugleich wächst die Gewinnsumme im zweiten Rang zur kommenden Ziehung am Dienstag (9. Januar 2024) auf 17 Millionen Euro. Dies verspricht auch in dieser Gewinnklasse weitere Spannung und die Chance auf Millionengewinne. Die Chance auf einen Treffer im zweiten Gewinnrang liegt bei 1:7 Millionen.