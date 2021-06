Eurojackpot-Hochgewinn in Wandsbeker Annahmestelle

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, dem 18. Juni 2021 gab es in Hamburg einen Hochgewinn in der dritthöchsten Gewinnklasse. Der oder die noch Unbekannte hat dabei exakt 122.464,60 Euro gewonnen. Die Auswahl der getippten Zahlen hatte der Glückspilz komplett dem Schicksal überlassen: Erst am späten Freitagnachmittag wurde der Eurojackpot-Spielschein als „Quick-Tipp“ in einer Wandsbeker Annahmestelle abgegeben. Beim Quick-Tipp sind Spielscheine nach dem Zufallsprinzip vorausgefüllt – die Spieler müssen sich keine Gedanken mehr über die Zahlen machen, ein glückliches Händchen bei der Auswahl des Spielscheins genügt.



Der Eurojackpot-Spielschein des Glückspilzes weist die fünf richtigen Gewinnzahlen auf: 11-14-44- 46-49. Während fünf der 50 Zahlen richtig angekreuzt waren, fehlten die beiden Eurozahlen 7 und 10 zum Hauptgewinn. Europaweit teilen sich sechs Spielteilnehmende mit fünf Richtigen, die Gewinn-summe der 3. Gewinnklasse von insg. 734.787,60 Euro. Während die zweite Gewinnklasse (5+1) von fünf Spielteilnehmenden in Europa geknackt wurde, blieb die erste Gewinnklasse auch in dieser Zie-hung unerreicht, kein Spieler hatte alle fünf Gewinnzahlen plus beide Eurozahlen richtig getippt.



So liegen für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag, dem 25.Juni 2021 rund 47 Mio. Euro im Jackpot.



Für Hamburg ist es schon der fünfte Eurojackpot-Hochgewinn im Jahr 2021: Bereits im März hatte ein Glückspilz aus Hamburg-Mitte in der 2. Gewinnklasse rund 556.700 Euro abgeräumt, am 30. April waren 276.000 Euro nach Altona gegangen; Anfang Mai gewann ein Harburger in der 2. Gewinnklasse rd. 151.000 Euro und am 28. Mai flossen 105.992 Euro in den Bezirk Hamburg-Nord – ebenfalls aus der 3. Gewinnklasse.



Die europäische Lotterie Eurojackpot ist mit 18 Teilnehmerländern die größte Lotterie Europas. Neben Deutschland sind die Länder Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn dabei. Die Ziehung findet freitagabends in Helsinki, Finnland, statt. Gezogen werden 5 Zahlen aus 50 sowie 2 Eurozahlen aus 10. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1:96 Millionen.

