Eurojackpot: Hochgewinn in Hamburg-Mitte

Ein Eurojackpot-Hochgewinn der zweiten Gewinnklasse über mehr als eine halbe Millionen Euro geht in den Bezirk Mitte. Der oder die Spielteilnehmer/in hatte am Freitag bei der Eurojackpot-Ziehung vom 18. Juli 2025 fünf Richtige plus passender Eurozahl und kann sich über 536.198 Euro freuen. Der Spielschein war in einer LOTTO-Annahmestelle im Bezirk Mitte, am östlichen Stadtrand abgegeben worden.



Europaweit hatte niemand die 5 aus 50 Gewinnzahlen 10-12-21-25-39 und zusätzlich die 2 aus 12 Eurozahlen 2 und 4 richtig getippt. So blieb die erste Gewinnklasse dieses Mal unerreicht. Dafür dürfen sich in der zweiten Gewinnklasse gleich fünf Spielteilnehmende freuen. Neben dem Hamburger Glückspilz kamen sie aus Finnland, Sachsen und zwei aus Niedersachsen. Diese fünf Spielteilnehmenden teilen sich die Summe der zweiten Gewinnklasse in Höhe von rund 2,68 Millionen Euro, so dass jeweils fünf Mal 536.198 Euro ausgezahlt werden.



In der dritten Gewinnklasse gab es europaweit gleich sieben Hochgewinne, bei denen alle fünf Gewinnzahlen richtig getippt worden waren, allerdings die beiden passenden Eurozahlen gefehlt hatten. Etwas über 1,51 Mio. Euro werden zwischen allen Gewinnern der dritten Gewinnklasse aufgeteilt, somit fließen je 215.993,30 Euro auf die Konten der sieben Glücklichen.



Zur kommenden Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, den 22. Juli 2025 haben sich ca. 97 Mio. Euro im Jackpot angesammelt, in der zweiten Gewinnklasse liegt die Gewinnsumme bei ca. 1 Mio. Euro.



Über Eurojackpot



Die Lotterie Eurojackpot ist mit 19 Teilnehmerländern und 33 staatlichen Lotteriegesellschaften die größte Lotterie Europas. Jeden Dienstag und Freitag wird in Deutschland sowie in 18 weiteren europäischen Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) gemeinsam um einen Jackpot von mindestens 10 Millionen Euro gespielt. Die Ziehung findet dienstag- und freitagabends in Helsinki, Finnland, statt. Gezogen werden 5 Zahlen aus 50 sowie 2 Eurozahlen aus 12. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die 1. Gewinnklasse des Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen.

