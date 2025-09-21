Aktuelle Haushaltsverhandlungen: Forderung nach Ausbau der Forschung für ME/CFS, LongCovid und PostVac

[1] Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS) ist eine eigenständige organische Multisystemerkrankung, die etwa infolge von Infektionen auftreten kann (z. B. SARS-CoV-2, Influenza, Pfeiffersches Drüsenfieber). Sie bildet die schwerste Ausprägung von Long COVID.

Videobotschaft von Friedrich Merz vom 08.11.2023 zum Fachgespräch Long COVID, ME/CFS & Post-Vac-Syndrom: https://youtu.be/_KWMhqkK3Lc?si=h-eN4nd-psnQSC-f

vom 09.05.2023 „Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Long- und Post-COVID sowie Post-Vac-Syndrom jetzt verbessern – Gesundheitliche Pandemiefolgen ernstnehmen“: https://dserver.bundestag.de/btd/20/067/2006707.pdf Internationale Deklaration zur Unterstützung der Forschung und Arzneimittelentwicklung für ME/CFS und Long COVID vom 01.09.2025: https://declaration.mecfs-research.org/de/declaration

In einemfordernvom Bundesforschungsministerium einen entschlossenen Ausbau der biomedizinischen Forschung zuund dem. Millionen Erkrankte warten seit Jahren vergeblich auf wirksame Therapien. Dabei gibt esforderte 2022 und 2023 in mehreren Bundestags-Anträgen und öffentlichen Statements von Friedrich Merz einealso ein Fördervolumen von 500 Millionen Euro. Bisher vergeblich.In Deutschland leiden. Die Zahl der anin Deutschland hat sich daher mit mehr alsmindestens verdoppelt. Ihre Auswirkungen sind. Menschen in jungem und mittlerem Lebensalter sind seit Jahren schwer und dauerhaft krank, arbeits- bzw. schulunfähig, benötigen Pflege und können das Bett kaum verlassen. ME/CFS besitzt eine der, niedriger als die von Lungenkrebspatient*innen.. Deshalb steigen die Anträge aufME/CFS und Long COVIDalso rund 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts. Dies wird auch so bleiben, wenn der Staat nicht gegensteuert, denn auch ohne pandemische Lage steigen die Zahlen postviraler Erkrankungen. Zudem gibt esund keine etablierte Therapie. Zwar ist ME/CFS seit 1969 als neurologische Erkrankung bekannt. Mangels politischen Interesses gab es aber viele Jahrzehnte keine staatliche Forschungsförderung. Diefür ME/CFS-Grundlagenforschung. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu den Folgekosten sowie angesichts von 40 Jahren Forschungsrückstand und entspricht nicht ansatzweise den Summen für andere schwere und ebenso verbreitete Erkrankungen. Zudem ist darin noch keine Medikamentenforschung enthalten. Das CDU-geleitete BMFTR hatgesetzt.Dabei besteht bei den führenden Forschenden auf dem Gebiet dieser Erkrankungen international Konsenswerden können. 15 Millionen sind bei weitem nicht genug, vielmehr bedarf es einemalso einem. Prof. Dr. Karl Lauterbach, spricht von einem „Staatsversagen“ und fordert sogar Investitionen im. Dringend notwendig sind sowohl Therapiestudien mit bereits vorhandenen Medikamenten als auch Arzneimittelforschung, die gezielt Pathomechanismen adressieren.Mit ihren 10 Forderungen begehren und begründen die Patienten- und Angehörigenorganisationen nicht nur eine wesentlich höhere, sondern auch verschiedene Maßnahmen, etwa zur Beschleunigung und Verstetigung der Forschung. Der offene Brief wurde am 17.09.25 offiziell an das Bundesforschungsministerium übermittelt und von folgenden Organisationen unterzeichnet:· NichtGenesen· ME/CFS Research Foundation gGmbH· Lost Voices Stiftung· Post Vac Netzwerk· NichtGenesenKids e. V.· CoVeRSE Bundesverband e. V.· Initiative #LiegendDemo· Mirame Arts e. V.· ME-Hilfe e. V.· Post-Vac-Syndrom Deutschland e.V.· PoTS und andere Dysautonomien e.V.· Wir! Stiftung pflegender Angehöriger· Elterninitiative ME/CFS-kranke Kinder und Jugendliche München e. V.(weitere Quellen im offenen Brief)