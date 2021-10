Live TV-Produktion in der AWS-Cloud - Streaming-Sender ClipMyHorse.TV / FEI.tv produzieren Highlights der Reit-EM 2021 mit Modulen von LOGIC PORTAL

Zum ersten Mal realisierte ClipMyHorse.TV / FEI.tv die Produktion des Worldfeeds bei der Reit-EM 2021. Die Wettbewerbe der Dressur fanden in Hagen a.T.W., die im Springreiten in Riesenbeck statt.Für die tägliche Zusammenfassung der Highlights der Wettbewerbe nutzte ClipMyHorse die neuen PORTAL Module PORTAL.edit und PORTAL.vod von LOGIC media solutions. Für ClipMyHorse vereinfachte die Kombination von cloudbasiertem Highlight-Clipping mit PORTAL.vod und dem Editing unter den Adobe Workspaces auf AWS mit PORTAL.edit den Produktionsablauf enorm. So konnten die Cutter und Producer die Postproduktion von England aus durchführen.Die Vorgehensweise im Einzelnen: Mit PORTAL.vod clippt der Producer (per Mark-In und Mark-Out) die gewünschten Sequenzen aus dem Worldfeed-Stream heraus und benennt diese. Automatisch werden diese Assets in die Adobe Premiere Workstation auf AWS des Cutters weitergeleitet, der parallel bereits an der Zusammenfassung arbeitet. Die finale Fassung können Cutter und Producer dann gemeinsam durch die Steuerung mit PORTAL.edit im Adobe Premiere PRO Workspace bearbeiten und einzelne Clips exportieren, um sie in weiteren Arbeitsschritten zu nutzen. PORTAL.edit wie auch alle anderen Module arbeiten auf Basis einer HTML5 Benutzeroberfläche. So können die User von überall Adobe Premiere PRO in ihrem Browser nutzen, ohne die Software auf ihrem Rechner installieren zu müssen. Das vereinfacht das Remote Working zusätzlich, da keinerlei Rücksicht auf die Rechner-Performance der User genommen werden muss und Software-Lizenzen individuell genutzt werden.Durch den Einsatz der PORTAL Module wurden die Produktionsabläufe vereinfacht und Kosten reduziert. Zum Beispiel Reise, Unterkunft und Arbeitsplatz vor Ort konnten auf diesem Weg gespart werden. Zudem lässt sich je nach Bedarf die Anzahl der Workspaces auch kurzfristig anpassen.PORTAL.edit und PORTAL.vod sind Teil der Module des PORTAL Frameworks für das AWS-Ökosystem cloudbasierter Medienworkflows. PORTAL.vod und seine intuitive Benutzeroberfläche machen es den Usern einfacher, aus Livestreams Highlight-Clips zu erstellen und dem System zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Mit dem Modul können User in einem Ringspeicher Markierungen setzen, den Timecode darstellen und letztendlich Assets für die weitere Verarbeitung betiteln und exportieren. Diese Assets können dann mit PORTAL.edit mit den Adobe Workspaces der Adobe Creative Cloud direkt in der AWS-Cloud bearbeitet werden.Mit dem PORTAL Framework realisiert LOGIC customized Media Workflows in AWS, die mit ihrer klar strukturierten, browserbasierten Oberfläche intuitiv zu bedienen sind und die Produktion mit AWS enorm vereinfachen.Weitere Informationen zu LOGIC PORTAL finden Sie auf unserer Website unter: https://www.logic.tv/portal