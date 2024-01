Leichter Genuss - Ein Gewichtsvorteil von über 40% von Wein in Dosen im Vergleich zu Flaschenwein

Leicht und praktisch: Wein in Dosen ist leicht und handlich. Die kompakte Verpackung ist perfekt für unterwegs, ob für Picknicks, Outdoor-Aktivitäten, Festivals, beim Camping oder als To Go mit einer Bestellung zusammen. Umweltfreundlich: Dosen sind leichter als Glasflaschen, was den Transport reduziert und somit den CO2-Fußabdruck verringert. Darüber hinaus sind Weindosen recycelbar und in Deutschland auch pfandpflichtig. Optimale Portionsgröße: In Dosen abgefüllter Wein bietet die perfekte Portionsgröße für einen genussvollen Moment. Vielfalt und Entdeckung: Die Welt des Wein-in-Dosen ist vielfältig und aufregend! Entdecken Sie bald eine noch breitere Palette von Rebsorten und Geschmacksrichtungen. Ready to Drink: Vergessen Sie den Korkenzieher zu Hause oder im Hotel? Oder wollen den Wein nicht offen transportieren. Kein Problem!

In einer Welt, in der Mobilität und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, bekommt die klassische Weinflasche Konkurrenz. Neben den praktischen Vorteilen von Wein in Dosen punkten diese vor allem mit einer beeindruckenden Gewichtsersparnis.Die traditionelle Weinflasche bringt nicht nur Genuss, sondern auch eine beträchtliche Last mit sich. Klassische 750 ml Weinflaschen haben im Schnitt ein Leergewicht zwischen 400 g und 750 g - im Vergleich hierzu wiegen 250 ml Slim Dosen 11-15 g ohne Inhalt. Bei dem Versand von 9 Liter Wein in 12 herkömmlichen 0,75 Liter Weinflaschen wiegt das Paket stolze 17,12 Kilogramm. Dem gegenüber steht das moderne Pendant: 9 Liter des hochwertigen Wein in Dosen von SELEQTION vereinen Genuss und Leichtigkeit, denn das Gewicht von 36 Slim Dosen mit je 250 ml beträgt hier lediglich 10,15 Kilogramm. Das bedeutet eine Gewichtsersparnis von über 40%, die sich nicht nur beim Transport oder Tragen für den Verbraucher bemerkbar macht, sondern vor allem den ökologischen Fußabdruck beim Transport stark reduziert.Diese Leichtgewichtigkeit macht Wein in Dosen zu einem idealen Begleiter für verschiedene Anlässe. Sei es beim Picknick im Grünen, auf dem Festivalgelände, Wandern, beim Sonnenbaden am Pool oder unterwegs im Urlaub – die handlichen Dosen sind nicht nur leicht zu transportieren, sondern reduzieren auch den CO2-Ausstoß durch den verringerten Transportaufwand. Die innovative Verpackungslösung passt sich den Bedürfnissen einer modernen, aktiven Gesellschaft an und ermöglicht Weingenuss ohne unnötige Last.Aber nicht nur das Gewicht spricht für Wein in Dosen. Die Dosen sind unzerbrechlich, leicht zu recyceln und bieten die perfekte Einzelportion, so dass kein Tropfen verschwendet wird. Das Sortiment von Wine-in-Cans.com umfasst derzeit zwei Weißweine und einen Rosé und wird in der ersten Jahreshälfte um weitere Rebsorten erweitert.Qualitätswein in Dosen ist die zeitgemäße Antwort auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher von heute. Ausgewählte Weine in einer nachhaltigen Verpackungsform sollen nicht nur den Zeitgeist einer neuen Trinkkultur treffen, sondern auch dem traditionellen Konsumenten den Genuss von Qualitätswein in bestimmten Situationen ermöglichen, in denen die Größeneinheit und Verpackung dieser Form Vorteile bietet. Die Kooperation mit renommierten Weingütern in Kombination mit den in modernster Digitaldrucktechnologie hergestellten Dosen gibt dem Thema Wein ein wertiges und modernes Gesicht.*Es wurden durchschnittliche Weinflaschen für die Messung verwendet sowie eine marktübliche Verpackung für 9 Flaschen. Für die Dosen wurden die von Wine-in-Cans.com verwendeten Standardversandkartons genommen.