Oldtimerreisen-Kalender 2024 mit 14 exklusiven Touren ist online

Oldtimer Urlaubsreisen hebt sich in der Welt der Oldtimer Reisen deutlich ab. Seit dem Start im Jahr 2015 gelingt es dem Unternehmen, die Herzen von Automobil-Enthusiasten höher schlagen zu lassen. Die Oldtimer Touren von Ernst Behrens und seinem Team richten sich an Menschen, die mit dem Oldtimer in malerischen Landschaften entspannt in kleinen Gruppen und in den schönsten Hotels der jeweiligen Regionen Urlaub machen möchten.Für eine entspannte Fahrt im Oldtimer verbindet Oldtimer Urlaubsreisen den Charme vergangener Zeiten mit moderner Reiseplanung, denn neben der geführten Tour können die Teilnehmer:innen die Routen ganz einfach digital über das Smartphone navigieren. Das Programm ist sorgfältig zusammengestellt und im Paketpreis ist alles inklusive (außer der Oldtimer), sodass man sich um nichts kümmern muss - einfach ankommen und genießen.Der sehr persönliche und einmalige Rundum-Service sind Grund dafür, dass viele Teilnehmer zu “Wiederholungstätern” werden. Die erfahrenen Tourguides sprechen alle die Landessprache (z.B. Italienisch oder Französisch) oder es werden Muttersprachler im Land hinzugezogen. Von großer Bedeutung ist auch die technische Unterstützung im Falle einer Panne durch den Profi-Mechaniker vor Ort. Dadurch hat man immer ein sicheres Gefühl.Ein sorgfältig zusammengestelltes Programm lädt Oldtimer-Enthusiasten ein, spannende Regionen in neun europäischen Ländern zu erkunden. Dazu gehören beispielsweise die unberührte Natur Sloweniens, die Vielfalt Österreichs oder auch die Farbenpracht der Provence. Jede Tour ist ein authentisches und exklusives Oldtimer-Erlebnis und steht im Zeichen der CO2-Neutralität, um Nachhaltigkeit mit der automobilen Leidenschaft zu verbinden.Neu in 2024 ist ein Konzept, das die beiden Hobbys Golf und Oldtimer Reisen kombiniert. Im wunderschönen oberbayerischen 10-Seen-Land fährt man in drei Tagen einerseits auf den schönsten Strecken der Region und spielt andererseits auf zwei der schönsten Golfplätze, wovon einer zu den Leading Golfclubs of Germany zählt. Der Gepäckservice von Golfbags oder ein privates Turnier - alles wird vom Team organisiert, sodass golfspielende Oldtimer-Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen.Mehr Informationen zu den Angeboten des Unternehmens und die Möglichkeit zur Buchung der Touren finden sich unter https://www.oldtimer-urlaubsreisen.de/