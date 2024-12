Oldtimerreisen 2025: Besondere Erlebnisse zu Weihnachten verschenken

Die Oldtimer-Touren von Ernst Behrens und seinem Team richten sich an Menschen, die mit dem Oldtimer in malerischen Landschaften entspannt in kleinen Gruppen und in den schönsten Hotels der jeweiligen Regionen Urlaub machen möchten. Seit dem Start 2015 überzeugt der Anbieter durch ein sorgfältig zusammengestelltes Programm mit viel Liebe zum Detail.Mit neuen Zielen wie beispielsweise Holland, dem Piemont oder auch dem Burgund ist ein großes neues Angebot hinzugekommen. Das Programm lädt Oldtimer-Enthusiasten ein, spannende Regionen in vielen europäischen Ländern zu erkunden. Dabei stehen Entspannung und besondere Erlebnisse für die Teilnehmer im Vordergrund.Der sehr persönliche und einmalige Rundum-Service sind Grund dafür, dass viele Teilnehmer zu “Wiederholungstätern” werden. Alle, die diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten im kommenden Jahr erleben möchten, können sich und ihre Liebsten nun auch mit Gutscheinen beschenken für eine beliebige Reise Ihrer Wahl (insofern noch Plätze verfügbar sind).Mehr Informationen zu den Angeboten des Unternehmens und die Möglichkeit zur Buchung der Touren finden sich unter https://www.oldtimer-urlaubsreisen.de/