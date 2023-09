Oldtimer Urlaubsreisen 2024: Touren und Termine stehen fest

Als führender Anbieter für exklusive Oldtimerreisen sorgen wir auf unseren Oldtimertouren durch Fahrspaß, Geselligkeit und Entspannung für prägende Erinnerungen. Bei uns finden Sie kleine exklusive Gruppen von max. 15 Fahrzeugen mit interessanten Teilnehmern, entspannte Touren ohne Wertungen/Spiele sowie eine extrem persönliche Betreuung. Eine entspannte, sorgenfreie Oldtimerreise ist durch die erfahrenen Tourguides und unseren Profi-Mechaniker gesichert.Obwohl das Jahr 2023 noch in der Hochsaison ist, wirft das Jahr 2024 bereits seinen Schatten voraus und wir freuen uns heute, unseren Reisekalender 2024 zu kommunizieren.Da wir viele Stammgäste haben, planen wir jedes Jahr zahlreiche neue Touren.2024 warten insgesamt 14 abwechslungsreiche Reisen in neun Ländern auf uns. Dabei sind fünf neue Reisen und ein neues Konzept 'Oldtimer & Golf' im Programm. Bei diesem Konzept vereinen wir die beiden Hobbies 'Golf spielen' und 'Oldtimer fahren'. Mehr dazu in den nächsten Wochen.Das Programm für unsere Oldtimertouren 2024 steht fest und wir freuen uns, Ihnen bereits unsere Termine & Ziele 2024 vorstellen zu können.Nachdem fast alle unsere Reisen dieses Jahr ausgebucht bzw. mit Warteliste waren, haben wir einige davon auch 2024 wieder im Programm.Einige Touren sind terminlich so gelegt, dass eine "Reise-Kombi" möglich ist, d.h. dass man die Reisen zeitlich miteinander kombinieren kann.Der Prozess ist bei all unseren Reisen gleich: Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich über unsere Webseite für die Reisen 2024 vormerken zu lassen. Sobald alle Details feststehen, werden wir die Interessenten informieren und Buchungen fixieren. Wie jedes Jahr sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Details mit unseren Partnern final, sodass wir aktuell noch keine fixen Buchungen annehmen können. Voranmeldungen haben einen reservierten Platz und somit einen Buchungsvorrang.