Neues Format für Incentive-Events: 'Automotive Luxury Travelling' in Europa

Wichtige Entscheidungen und Verantwortung im Business erfordern vollen Fokus und Konzentration. Entspannung für Entscheider bedeutet, nichts entscheiden zu müssen. Doch Erfolge müssen gefeiert bzw. die Mitarbeiter motiviert werden. Dafür gibt es Incentive-Veranstaltungen, aber es wird immer schwerer, etwas Besonderes zu bieten.Unter dem Motto ‘For Automotive Enthusiasts & Explorers’ steht DRIVR für einmalige Erlebnisse, Exklusivität und authentisches Erkunden Europas. Am Steuer eines Sportwagens (z.B. Porsche 911) oder eines Oldtimers (z.B. Mercedes SL) erkunden die Teilnehmer die schönsten Regionen - nicht nur auf, sondern auch neben der Straße.Die maßgeschneiderten Angebote und Konzepte von DRIVR sind so individuell wie auch die Kunden selbst: Ob in den ‘Leading Hotels of the World’ oder in charmanten Boutique Hotels, exklusive Highlights wie eine Helikopterflug über den Mont Blanc oder die unscheinbare Hütte mitten im Nirgendwo - alles Orte & Erlebnisse die lebenslang in Erinnerung bleiben.In dieser exklusiven Nische ist ein spezielles Know-how und ein außerordentliches Netzwerk unabdinglich. Denn es sind spezielle Anforderungen rund um die Fahrzeugorganisation und Erkundung einzigartige Destinationen nötig. Dazu gehören beispielsweise die Bereitstellung von 25 Porsche 911 in der Provence, die Einholung aller Genehmigungen für eine Spaß-Rallye mit 40 Oldtimer in Bayern oder die Integration eines ehemaligen Formel 1 Teammanagers als Speaker.Mit der Erfahrung aus weit über 100 Veranstaltungen mit anspruchsvollen Endkunden, kennt das Team von DRIVR die wichtigsten Facetten für Exklusivität.: Teilnehmer/ Auftraggeber müssen sich um nichts kümmern. Alle Entscheidungen werden abgenommen - man kann DRIVR vertrauen.: Perfekte Auswahl regionaler Erlebnisse - von einfach bis extravagant.: Erfahrene Guides (der jeweiligen Landessprache mächtig) sorgen für ein Wohlfühlgefühl bei jedem Teilnehmer - denn jeder erlebt anders.Zu den Kunden zählen bereits deutsche Mittelständler, aber auch globale Player wie BMW oder internationale Kunden aus Übersee. Bei den Formaten gibt es kaum Grenzen: Von der Oldtimer-Rallye über Fahrzeugpräsentationen auf Mallorca bis hin zur Urlaubsreise in der Provence.Mit der Kombination aus Fahrspaß, einzigartigem Rahmenprogramm und maßgeschneiderten Konzepten bietet DRIVR ein Gesamtpaket, das keine Wünsche offen lässt. Die Planung für 2026 läuft bereits. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Incentive DRIVR und jederzeit per Email unter service@drivr.co.