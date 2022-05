Er ist wieder da! - Beethoven, Schiller und die europäische Idee

LIMA-Theater

Zum kulturellen Leben in Esslingen am Neckar gehört u. a. eine reiche Theaterlandschaft. Hier setzt das Literarische Marionettentheater "LIMA" (gegründet 1984 von Wilhelm Preetorius) einen besonderen Akzent. Im Herzen der malerischen Altstadt bilden Intimität und Stille einer mittelalterlichen Hauskapelle - mit einem Kreuzrippengewölbe aus dem 14./15. Jahrhundert im ehemaligen Zunfthaus der Schuhmacher - im kleinsten Theater der Region Stuttgart den Rahmen für die Kunst des Figurentheaters.



Unter der Vielzahl von Figurentheatern in Baden-Württemberg nimmt das LIMA aufgrund seines künstlerischen Ansatzes zwischen Tradition und Innovation eine Sonderstellung ein. Denn neben der virtuosen Spielweise mit der filigranen Fadenmarionette in der "Blackbox" des LIMA verweben sich hier Sichtweisen über Literatur, Theater und Musik zu einer theatralen Wirklichkeit. Animierte Figuren formen in einem szenischen Bildraum der Bühne eine virtuelle Kunstwelt, die im Spiel erfahrbar wird: Hier erleben Sie Illusionen, die zur Realität werden!

