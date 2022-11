Tropische Weihnachten im Lily Hotels auf den Malediven

Weißer Pudersand, türkisblaues Meer, der Himmel ein märchenhaftes Farbspiel in Rosa, Aufwachen bei Sonnenschein und ein Abendessen unter Sternenhimmel auf der eigenen Insel - das steht auf dem Wunschzettel für Weihnachten.Die Malediven sind das perfekte Reiseziel für Familien und Paare, die in einem tropischen Paradies aufwachen wollen und an Weihnachten gerne im warmen Wasser schwimmen. Wer seine Winterkleidung gegen einen Badeanzug tauschen und statt dicker Winterstiefel lieber barfuß läuft, kann hier bei 30 Grad die Sonne genießen. Unter Wasser kann man mit Walhaien und Mantarochen schwimmen oder mit einer Yacht um die Insel cruisen. Alle Lily Hotels hat Zugang zu einem Hausriff, das zum Greifen nah ist. Statt mit dem Auto nimmt man hier das Fahrrad – willkommen im Inselleben.Das 5-Sterne-Resort liegt nur 25 Flugminuten vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Male entfernt. Schon der Anflug auf die kleine Insel Huvahendhoo im Alifu Dhaalu Atoll ist sicherlich das ultimative Abenteuer im Paradies.World Travel Awards hat kürzlich das Lily Beach Resort&Spa als führendes AllInclusive-Resort auf den Malediven für das Jahr 2022 ausgezeichnet, weil das Lily Beach Resort mit seinem umfassenden All-inclusive-Angebot es ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis bietet. Die 125 luxuriösen Villen an Land und im Wasser, viele mit Pools, Terrassen und direktem Zugang zum Meer und dem Hausriff, sind ideal für Paare und Familien. Vier Restaurants sorgen dafür, dass die Gäste die Qual der Wahl haben zwischen feiner italienischer Küche, thailändischindischer Fusionsküche und Themenabenden mit unzähligen Köstlichkeiten am Abendbuffet, die zu einem nächtlichen Ereignis werden können, auf das man sich freuen kann.Auch wer es aufregend mag, auf den warten beim Platinum All-Inclusive-Konzept verschiedene Ausflüge wie zum Beispiel Schnorcheln im farbenfrohen Hausriff oder tauchen mit erfahrenen Tauchlehrern im offenen Meer. Einen unvergesslichen Abend können Paare bei einer Bootsfahrt bei Sonnenuntergang erleben. Nicht verpassen sollte man auch das Tamara Spa, das mehrfach ausgezeichnet wurde und eine Reihe von balinesischen und ayurvedischen Behandlungen bietet. Und zu Weihnachten kommt der Weihnachtsmann mit Geschenken für die Kleinen, egal ob sie brav oder unartig waren.Ein verstecktes Paradies erwartet Gäste im Hideaway Beach Resort & Spa. Üppige grüne Vegetation und eine unberührte Unterwasserwelt kann man hier genießen, da nur etwa fünf Prozent der halbmondförmigen Insel genutzt werden. Ein perfekter Zufluchtsort, an dem man sich im Paradies verlieren und abschalten kann.Das Hideaway Beach Resort & Spa ist die luxuriöse Adresse für Ruhesuchende mit einer großen Auswahl an Villen - mit privatem Pool, direkt am Strand oder auf Stelzen - die einen herrlichen Blick auf das türkisfarbene Wasser des Ozeans bieten. Ein privater Butler sorgt dafür, dass die Wünsche und Vorlieben der Gäste erfüllt werden. Nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kleinen gibt es eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Feinschmecker können sich im Buffet-Restaurant, einem Bar & Grill-Restaurant, einem asiatischen Restaurant und einem Pool-Café mit internationalen und lokalen Spezialitäten verwöhnen lassen. Das Hausriff ist nur wenige Meter vom Strand entfernt und eignet sich perfekt für tägliche Schnorchelabenteuer und die Lagune ist ideal zum Schwimmen oder für andere Wassersportaktivitäten wie Wasserski und Surfen. Weitere Aktivitäten sind E-Surfen, Wasserski, Wakeboarding, Golf mit dem Golfsimulator, Tennis und Basketball.Die neu eröffnete The Signature Collection by Hideaway bietet neun ultraluxuriöse, geräumige Villen, die gehobenen Luxus mit "Barfuß-Luxus" verbinden.Die Villen der Signature Collection werden durch private Spa-Erlebnisse, feinste Gourmet-Erlebnisse im Oasis-Restaurant, maßgeschneiderte Dienstleistungen durch den Butler rund um die Uhr und sogar einen exklusiven ExkursionsConcierge vervollständigt. Egal ob es ein privates Barbecue im Komfort Ihrer eigenen Villa sein soll - alle Wünsche werden jederzeit und überall auf der Insel erfüllt. Darüber hinaus können die Gäste der Villen auch die Einrichtungen des benachbarten Hideaway Beach Resort & Spa, dem benachbarten Schwesterresort auf der Insel, in Anspruch nehmen und ihre Spa-Behandlung in der eigenen Villa genießen.Ab dem 21. Dezember bietet das Team ein breites Spektrum an Kulinarik, Spa und Live-Entertainment, das garantiert auch die Kleinen unterhält. Wer ins Paradies entfliehen, von der Welt abschalten und die ultimative Entspannung genießen möchte, lässt sich an den Festtagen von Lily Hotels verwöhnen.Für die Fotos von Lily Hotels: https://media.lilyhotels.com/ Huvahendhoo Maledivenreservations@lilybeachmaldives.comDhonakulhi Island, Haa Alifu Atoll Maledivenreservations@hideawaybeachmaldives.comDhonakulhi Island, Haa Alifu Atoll Maledivenreservations@signaturecollectionmaldives.com