skillster – Die neue Persönlichkeitssuchmaschine

skillster ist eine digitale Plattform, die Recruiting völlig neu denkt: Unternehmen und Bewerber suchen nicht länger, sie lassen sich finden. So begegnen sie einander in ihrer Welt auf neuen Wegen, jenseits der ermüdenden Standard-Prozesse und üblichen Trampelpfade.



Das Besondere: skillster präsentiert junge Talente in ihrer wahren Persönlichkeit – mit 4 kurzen Video-Sequenzen in ihrer äußeren Präsenz und in ihrem wahren Wesen über ihr Persönlichkeitsprofil. Unternehmen wählen jene Eigenschaften aus, die ihnen an ihrem Wunschkandidaten wichtig sind und beschreiben ihre Unternehmenskultur. Die Persönlichkeitssuchmaschine skillster findet anhand eines Algorithmus, ähnlich wie bei Google, jene Bewerber, die am Besten zum jeweiligen Unternehmen passen. Individuell. Fokussiert. Kosteneffizient.



„Stand Out From The Crowd“ – Wie Hidden Champions und außergewöhnliche Talente sich finden



Talente der Generation Y bewerben sich bei Unternehmen, die sie kennen, nicht unbedingt bei jenen, zu denen sie passen - und sie leben in ihrer Welt, mit einem neuen Selbstverständnis und einem großen Bedürfnis, sich selbst darzustellen und als etwas Besonderes zu erleben, die etablierten Unternehmern oftmals fremd sind. Vor allem „Hidden Champions“, aber auch andere Klein- & Mittelunternehmen, die sich nur zu oft jenseits der Metropolen befinden, tun sich deshalb oft schwer, die besten Talente für sich zu gewinnen. Mit skillster begegnen sie den besten Kandidaten weltweit auf neuen Wegen und positionieren sich im Rennen um die Diamanten unter den Talenten mit einem Klick auch noch als Trendsetter.



skillster ein 2016 gegründetes Startup, ist die Plattform, die Arbeitssuche anders denkt - wir sagen nicht wie man sich richtig bewirbt oder wie die perfekte Bewerbung aussieht, vielmehr sind wir überzeugt Talente und Persönlichkeiten als Ganzes für Unternehmen sichtbar zu machen, bringt viele Vorteile für alle Beteiligten. Mit skillster wollen wir die Arbeitsvermittlung vereinfachen, den neuen Trend Videobewerbung nutzen und unterstützt durch unseren kostenlosen Suchalgorithmus lassen sich für alle Beteiligten auf der Suche nach Talenten Zeit und Nerven sparen.



Mit moderner online Arbeitsvermittlung stellen wir die Persönlichkeit anstelle rein fachlicher Kriterien in den Vordergrund. Wir sind Teil der Gen Y und wollen uns nicht mehr in ermüdenden Standard-Prozessen und den üblichen Trampelpfaden bewegen.



