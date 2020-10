Energie für den Tag

In der gegenwärtigen Zeit mit den zahllosen Veränderungen und massiven Einschränkungen ist es wichtiger denn je, wieder bewusst mit der eigenen Energie in Kontakt zu kommen. Tag für Tag. Sind wir mit unserer eigenen Energie verbunden, wirkt sich das sofort auf unsere innere Kraftquelle aus, die jeder Mensch besitzt:in Bezug darauf, was wir wirklich wollen, was uns gut tut und was uns gesund hält. Nur so können wir für uns nicht brauchbare Dinge im Außen konsequent abstreifen. Dafür aber Veränderungen von innen heraus bewirken und Leichtigkeit, Freude und Liebe in unser Leben bringen - so viel wie wir wollen!, um sich wieder mit der eigenen Energie zu verbinden. Praktisch und einfach in der Handhabung, effektiv und dauerhaft fördernd zur positiven Gestaltung des Alltags. Lichtsprache ist ein energetisches Geschenk, ein lichtvoller Begleiter und Helfer für die unterschiedlichsten Lebensbereiche, Situationen oder Thematiken.Die LIGHTWORK HAMBURG Lichtspracheexpertinnen Christiane und Susanne Wittig werden die" ab sofort kontinuierlich fortsetzen. Als Hilfe und Unterstützung für alle, die um die wahre Kraft, Inspiration und Heilung von LICHT wissen - oder es aufnehmen und kennenlernen wollen.Du findest stets neue Tagesenergie-Kaftspender hier.