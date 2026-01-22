Lifeward stärkt langfristige Stabilität und Innovationskraft durch strategische Partnerschaft mit Oramed

Bitte beachten Sie, dass folgende Fassung eine verkürzte Version der Pressemitteilung ist. Die vollständige Pressemitteilung von Lifeward mit weiteren Details zu der Transaktion erhalten Sie HIER.
Stabile Finanzbasis für bewährte MedTech-Lösungen
Im Rahmen der Partnerschaft ist eine Investition von bis zu USD 47 Mio. vorgesehen. Diese schafft eine solide Grundlage für den weiteren Ausbau der etablierten und erstattungsfähigen MedTech-Produktlinien ReWalk und AlterG.
Gleichzeitig erweitert Lifeward sein Innovationsportfolio um die Protein Oral Delivery-Technologie (POD™), eine Technologie zur oralen Verabreichung proteinbasierter Medikamente, die sich derzeit in klinischer Entwicklung befindet.
Klare Rollenverteilung und strategischer Fokus
Die klinische Weiterentwicklung der POD™-Technologie wird vollständig von Oramed verantwortet und finanziert. Lifeward bleibt klar auf sein Kerngeschäft fokussiert: den Ausbau zugelassener MedTech-Lösungen sowie deren Integration in bestehende Versorgungs- und Erstattungsstrukturen.
Fokus auf Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Für den europäischen Markt unterstreicht Lifeward mit dieser Partnerschaft ausdrücklich seinen Fokus auf:
- langfristige Versorgungssicherheit für Versicherte, Patientinnen und Patienten sowie Einrichtungen
- verlässliche Partnerschaften mit Distributoren, Kostenträgern, Kliniken und medizinischen Fachkräften
- planbare und wirtschaftlich nachhaltige Strukturen im Gesundheitswesen
Mit seiner starken Präsenz in Deutschland und Europa verfolgt Lifeward konsequent das Ziel, medizinische Innovation mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu verbinden. Die Partnerschaft mit Oramed unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für:
- evidenzbasierte Therapielösungen
- transparente und konstruktive Zusammenarbeit mit Kostenträgern
- nachhaltige Investitionen in klinisch etablierte Technologien
Bitte beachten Sie, dass diese Fassung eine verkürzte Version der Pressemitteilung ist. Die vollständige Pressemitteilung von Lifeward mit weiteren Details zu der Transaktion erhalten Sie HIER.
Über Lifeward
Lifeward designt, entwickelt und vermarktet lebensverändernde Lösungen, die das gesamte Spektrum der körperlichen Rehabilitation und Genesung abdecken und nachweislich funktionelle und gesundheitliche Vorteile in klinischen Einrichtungen sowie im persönlichen Umfeld bieten. Unsere Mission bei Lifeward ist es, Innovationen voranzutreiben, um das Leben von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen zu verändern.
Wir haben uns verpflichtet, wegweisende Lösungen zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, das zu tun, was sie lieben. Das Portfolio von Lifeward umfasst innovative Produkte wie das ReWalk Exoskelett, das AlterG Anti-Gravity System, sowie den ReStore Exo-Suit und das MyoCycle FES-System in USA.
Lifeward wurde 2001 gegründet und hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Israel und Deutschland. Weitere Informationen über das Lifeward-Portfolio finden Sie unter GoLifeward.com/de. Lifeward®, ReWalk®, ReStore® und Alter G® sind eingetragene Marken von Lifeward Ltd. und/oder seinen Tochtergesellschaften.
Über Oramed Pharmaceuticals
Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ORMP; TASE: ORMP) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium und Pionier im Bereich oraler Wirkstoffverabreichung für bislang injizierbare Medikamente. Die Protein Oral Delivery (POD™)-Technologie von Oramed dient dem Schutz der Wirkstoffintegrität und der verbesserten Absorption. Parallel baut das Unternehmen ein diversifiziertes Investmentportfolio auf und treibt sein orales Insulinprogramm weiter voran.
Weitere Informationen unter: www.oramed.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Neben historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen über die zukünftige Leistung des Unternehmens und andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen und in einigen Fällen durch Wörter wie „voraussehen“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „kann“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „wird“, „sollte“, „würde“, „anstreben“ und ähnlichen Begriffen oder Formulierungen gekennzeichnet sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements, die Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, sind unter anderem: die Akzeptanz des ReWalk 7 Personal Exoskeleton durch medizinisches Fachpersonal und Patienten; Unsicherheiten im Zusammenhang mit zukünftigen klinischen Studien und dem klinischen Entwicklungsprozess, dem Produktentwicklungsprozess und dem Zulassungsprüfungs- und -genehmigungsprozess der FDA; die Fähigkeit des Unternehmens, über ausreichende Mittel zu verfügen, um bestimmte zukünftige Kapitalanforderungen zu erfüllen, was die Bemühungen des Unternehmens zur Entwicklung und Vermarktung bestehender und neuer Produkte beeinträchtigen könnte; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Ruf und die Marktakzeptanz seiner Produkte aufrechtzuerhalten und auszubauen; die Fähigkeit des Unternehmens, von Drittzahlern, einschließlich CMS, eine Erstattung für seine Produkte zu erhalten; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens und seine Fähigkeit, seine Vertriebs-, Marketing- und Schulungsinfrastruktur zu nutzen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seines klinischen Forschungsprogramms und seiner klinischen Ergebnisse; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seines zukünftigen Wachstums, einschließlich seiner Fähigkeit, den Umsatz in seinen bestehenden geografischen Märkten zu steigern und in neue Märkte zu expandieren; die Fähigkeit des Unternehmens, bestimmte Komponenten seiner Produkte von Drittanbietern zu beziehen und seinen Zugang zu seinen Produktherstellern aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, alle Schwierigkeiten zu bewältigen, die mit der Verlagerung der Produktion seiner AlterG Anti-Gravity-Systeme zu einem Vertragshersteller verbunden sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln; die Einhaltung der Meldepflichten für Medizinprodukte durch das Unternehmen zur Meldung von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit den Produkten des Unternehmens, die zu freiwilligen Korrekturmaßnahmen oder Durchsetzungsmaßnahmen wie obligatorischen Rückrufen führen könnten, sowie die potenziellen Auswirkungen solcher unerwünschten Ereignisse auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu vermarkten und zu verkaufen; die Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen geistigen Eigentum angemessen zu schützen und Verletzungen der geistigen Eigentumsrechte anderer zu vermeiden; das Risiko eines Cyberangriffs oder einer Verletzung der IT-Systeme des Unternehmens, die zu einer erheblichen Störung seines Geschäftsbetriebs führen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus seinen Wertpapieremissionen effektiv zu nutzen; und andere Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren” im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K in der geänderten Fassung für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, erörtert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren oder Ereignisse vorherzusagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.