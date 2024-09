Lifeward startet Direktvertrieb der AlterG-Produktlinie in Deutschland

Lifeward Ltd. (Nasdaq: LFWD) („Lifeward“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Marktführer, der lebensverändernde Lösungen anbietet, um die Möglichkeiten in den Bereichen Rehabilitation, Genesung und Ausübung von Lebensleidenschaften trotz körperlicher Einschränkungen oder Beeinträchtigungen zu revolutionieren, gibt heute bekannt, dass es ab sofort den Verkauf der AlterG-Produktfamilie über seine deutsche Vertriebsorganisation aufnehmen wird. Die Ankündigung erfolgt zum heutigen Start der REHACARE 2024, die führende Messe für Rehabilitation, Prävention, Inklusion und Pflege in Düsseldorf, Deutschland. Hier wird das neue AlterG NEO für Live-Demonstrationen und zum Verkauf präsentiert.



Durch diesen Schritt wird das deutsche Produktportfolio von Lifeward, das bisher das ReWalk Personal Exoskelett beinhaltet, um die AlterG Produktlinie erweitert. Die finanziellen Vorteile eines Direktvertriebs über die bestehende Verkaufsorganisation ermöglichen eine attraktivere Preisgestaltung für Kunden und Interessenten.



„Durch die Nutzung der Direktvertriebsorganisation und -infrastruktur von Lifeward glauben wir, dass wir besser in der Lage sein werden, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen und dies effizienter für unsere Kunden tun können“, sagt Larry Jasinski, Chief Executive Officer bei Lifeward. „Die Lifeward GmbH hat seit 2012 enge Beziehungen zu unseren Kunden in Deutschland aufgebaut. Wir freuen uns darauf, die bestehenden Beziehungen auszubauen, um den Markt für AlterG zu erweitern.“



AlterG-Produkte sind seit 2013 über eine Vertriebsvereinbarung mit PHYSIOMED GROUP (ehemals proxomed Medizintechnik GmbH) für Kunden in Deutschland erhältlich. Im Rahmen dieses bestehenden Vertrags wird PHYSIOMED GROUP weiterhin Service und Support für seine bestehende Basis von fast 500 Kunden in Deutschland bereitstellen und gemeinsam mit dem Lifeward-Team weiterhin AlterG-Systeme vertreiben.



„Wir freuen uns über das direkte Engagement von Lifeward auf dem deutschen Markt“, sagt Marcus Melching, Chief Executive Officer bei PHYSIOMED GROUP. „Das Wachstum der AlterG-Produkte in Deutschland wird sich sicherlich noch verstärken, wenn wir zusammenarbeiten, um noch mehr Kunden mit besserem Support zu erreichen."



Weitere Informationen finden Sie unter GoLifeward.com/de/AlterG



Zukunftsgerichtete Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen über die künftige Leistung von Lifeward und künftige behördliche Interaktionen sowie andere Aussagen enthalten, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind und in einigen Fällen durch Wörter wie „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „zukünftig“, „werden“, „sollten“, „würden“, „anstreben“ und ähnliche Begriffe oder Formulierungen gekennzeichnet sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung, die Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Lifeward liegen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, werden in den regelmäßigen Veröffentlichungen des Unternehmens mit der Securities and Exchange Commission („SEC“) ausführlicher erörtert, einschließlich der Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und 10-K/A für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beschrieben sind, der bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten, die später bei der SEC eingereicht oder ihr vorgelegt wurden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lifeward keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

