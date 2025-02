Lifeward schließt Rahmenvertrag mit der BARMER, der zweitgrößten gesetzlichen deutschen Krankenkasse

Lifeward Ltd. (Nasdaq: LFWD), ein globaler Marktführer im Bereich der Medizintechnik, der Innovationen und wegweisende Lösungen anbietet, um das Leben von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen zu verändern, gab heute den Vertragsabschluss mit der BARMER zur Versorgung mit ReWalk Exoskeletten bekannt.Mit diesem Rahmenvertrag, der allen anspruchsberechtigten querschnittsgelähmten Menschen die Versorgung mit einem ReWalk Personal 6.0 Exoskelett ermöglicht, wird der Standard für die Versorgung mit Exoskelett Systemen für BARMER Versicherte klar definiert und strukturiert.Die BARMER, mit ca. 8,5 Millionen Versicherten, hat in den vergangenen Jahren bereits 20 ihrer Versicherten mit einem ReWalk Personal im Rahmen einer individuellen Leistungsprüfung ausgestattet. Sie ist mit ihrer Expertise damit ein maßgeblicher Akteur der deutschen Kostenträgerlandschaft in der Versorgung mit Exoskeletten.„Lifeward ist stolz, dass dieser Rahmenvertrag mit der BARMER einer Reihe von Verträgen mit deutschen Kostenträgern folgt und den Versicherten einen Behinderungsausgleich und eine bessere Lebensqualität mit ReWalk ermöglicht “, so Larry Jasinski, CEO Lifeward. „Zu diesem Zeitpunkt liegen für fast 45% der gesetzlich krankenversicherten Menschen in Deutschland vertragliche Regelungen zur Versorgung mit ReWalk Exoskeletten vor“.„Dieser Vertrag bietet unseren Versicherten hohe Qualitätsstandards, die Lifeward als leistungsstarker Vertragspartner bei jeder Versorgung einhält. Zusätzlich ermöglicht uns die vertragliche Regelung auch die Etablierung der nachhaltigen Strukturen in der Versorgung mit Exoskeletten“, so die Vertragsabteilung der BARMER.Im Rahmen dieser Vereinbarung können die anspruchsberechtigten Versicherten nach erfolgreicher Schulung in Gebrauch sowie Prüfung durch den medizinischen Dienst, ein ReWalk Personal 6.0 Exoskelett für die alltägliche Nutzung erhalten. Deutschlandweit sind schon über 160 Versorgungen mit einem ReWalk Exoskelett erfolgreich abgeschlossen worden.Mehr Informationen über ReWalk finden Sie HIER