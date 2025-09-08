Lifeward erhält CE-Kennzeichnung für das persönliche Exoskelett ReWalk 7
Die siebte Generation des branchenführenden Exoskeletts ist jetzt in der Europäischen Union erhältlich
Mit der siebten Generation des ReWalk 7 Personal Exoskeletts setzt Lifeward neue Maßstäbe in der Mobilitätstechnologie: Ausgestattet mit innovativen Funktionen wie Cloud-Konnektivität, Steuerung per Knopfdruck, individuell anpassbaren Gehgeschwindigkeiten sowie einer nahtlosen Aktivierung für Treppen und Bordsteine, steht dieses Modell nun auch europäischen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Damit unterstreicht Lifeward seine Rolle als Vorreiter in der Entwicklung modernster Exoskelett-Lösungen und erweitert die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben. Der europäische Vertrieb der Lifeward GmbH hat über 40% der aktuellen ReWalk Personal Exoskelett Versorgungen des Gesamtunternehmens im Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen.
„Das ReWalk 7 eröffnet größtmögliche Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Mobilität für Menschen mit Rückenmarksverletzungen. Unsere Mission bei Lifeward ist es, Technologien zu entwickeln, die das Leben unserer Nutzerinnen und Nutzer nachhaltig verändern“, sagte Mark Grant, CEO von Lifeward Inc. „Mit der CE-Kennzeichnung können wir diesen Anspruch nun auch in Europa einlösen und einen weiteren wichtigen Schritt hin zu echter Teilhabe und Lebensqualität ermöglichen.“
Das ReWalk Exoskelett ist als Hilfsmittel im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet und dient dem unmittelbaren Behinderungsausgleich. Mehrere Entscheidungen der Sozialgerichte und auch des Landessozialgerichts NRW haben dies bereits bestätigt. Somit kann das ReWalk Exoskelett beim Vorliegen der einschlägigen Anspruchsvoraussetzungen von den behandelnden Ärzten verordnet und von den Kostenträgern erstattet werden. Damit haben querschnittgelähmte Menschen, die die medizinischen Voraussetzungen erfüllen, Anspruch auf eine Versorgung mit dem Exoskelett. In Deutschland bestehen zudem Versorgungsverträge mit mehreren Kostenträgern. Hierzu zählen unter anderem die Techniker Krankenkasse, die Barmer und die DAK. Die Mitglieder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) haben das Angebot der Lifeward GmbH zur Versorgung ihrer Versicherten mit dem Rewalk Exoskelett bereits im Jahr 2020 offiziell angenommen.
Frühere Generationen des Rewalk Exoskeletts sind bereits seit 2010 auf dem europäischen Markt erhältlich, nachdem das Unternehmen erstmals eine CE-Kennzeichnung erhielt. Der europäische Markt wird durch den Vertrieb der Lifeward GmbH mit Sitz in Deutschland betreut – dem weltweit zweitgrößten Markt für ReWalk Exoskelette.
Das ReWalk 7 erhielt im März 2025 die FDA-Zulassung, der Verkaufsstart in den USA erfolgte im April. Bereits 2014 schrieb das Unternehmen Geschichte, als es die erste FDA-Zulassung in den USA für ein medizinisches Exoskelett für Menschen mit Rückenmarksverletzungen erhielt.
Weitere Informationen zum Rewalk 7 finden Sie in unserem Launch Video und hier.
