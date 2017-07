Weltstars erleben – Regensburg entdecken

Der britische Sänger Sting. Die spanische Tenorlegende Jose Carreras. Der italienische Rocksänger Zucchero. Dies sind nur drei von den zahlreichen Weltstars, die vom 14. bis 23. Juli bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg zu Gast sind. Die Festspiele zählen auch 14 Jahre nach ihrer Premiere zu den schönsten weltweit. Die Stimmung im ohnehin schon reizvollen Regensburg ist während der Festivaltage einfach spektakulär.



Wohnen Sie besonders komfortabel im Atrium im Park Hotel



Wer während der Festspiele besonders komfortabel wohnen möchte, ist im Atrium im Park Hotel bestens aufgehoben. Das Vier-Sterne-Hotel der Libertas-Gruppe verbindet Modernität und Komfort mit einem ganz persönlichen Charakter. Es ist durch seine Nähe zum Regensburger Zentrum der ideale Ausgangsort für erlebnisreiche Tage in der Domstadt. Die Bushaltestelle mit den Verbindungen zu den verschiedenen Veranstaltungen liegt nur 150m vom Hotel entfernt – Ihr Auto können Sie während des gesamten Aufenthaltes bequem und sicher auf einem der kostenfreien Parkplätze abstellen. Das Hotel versorgt Sie zudem mit Insidertipps zu einmaligen Locations, Bars und Restaurants in Regensburg.



Verbinden Sie einen geschäftlichen Aufenthalt mit dem vielfältigen Programm der Schlossfestspiele und nutzen Sie vorab noch einen der hochmodern eingerichteten Tagungsräume. Aber auch rein privat lohnt sich ein Besuch im Atrium für eine entspannte Auszeit. All das gepaart mit viel Flexibilität und einem erstklassigen Service des Hotelpersonals.



Vor dem mitreißenden Konzertbesuch können Sie noch in der Sauna relaxen oder im Park mit wunderschönem Teich spazieren gehen. Lassen Sie den Abend in der stilvollen Lounge ausklingen. Dehnen Sie Ihren Aufenthalt auf mehrere Tage aus, denn Regensburg hält viele Überraschungen und Sehenswürdigkeiten für Sie parat. Verbringen Sie erholsame Nächte im Atrium, zumal fast alle Zimmer mit einem klimafreundlichen Beschattungssystem ausgestattet sind.

Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 96 komfortabel eingerichtete Zimmer in 4 Kategorien (Business, Economy, Superior und 2 Business Suiten). Die erst kürzlich modernisierten Zimmer besitzen alle – bis auf die zur Nordseite gelegnen – ein innovatives und klimafreundliches Beschattungssystem. Alle öffentlichen Bereiche und Zimmer sind mit kostenfreiem W-LAN ausgestattet.

Das Atrium im Park hat einen Sauna- und Fitnessbereich, eine gemütliche Lounge-Bar sowie ein eigenes Restaurant. Kostenlose Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel.



Für Feiern und Veranstaltungen sind Räumlichkeiten für 10-200 Gäste vorhanden. Das Hotel verfügt zudem über sechs hochmodern ausgestattete Tagungsräume mit einer Gesamtfläche von über 600 qm.



Das Libertas Hotel Atrium im Park befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt von Regensburg, ist aber eingebettet im Gewerbepark sehr ruhig gelegen.



2012 wurde das Atrium im Park Hotel von der Libertas Hospitality Group übernommen. Unter der Leitung von Hoteldirektor Ralf Leidner werden seitdem nationale und internationale Gäste auf der Basis der Unternehmensphilosophie der Libertas Gruppe mit individuellem und erstklassigem Service sowie höchstmöglichem Komfort und gelebter Gastfreundschaft empfangen.

