Masken regional kaufen: Zuverlässiger Schutz für Kliniken, Praxen & Co.

Seit mehr als zwei Jahren gehören Masken für fast alle nun schon zum Alltag. Insbesondere in Kliniken, Praxen und anderen medizinischen Einrichtungen werden die medizinischen Masken aber auch nach der Pandemie gebraucht. Bei Mundschutz Moreira erhalten diese medizinische Masken mit allen Zertifizierungen und in höchster Qualität.Wie wichtig eine regionale Produktion ist, hat die Pandemie im Jahr 2020 eindeutig bewiesen. Durch die globalen Einschränkungen kam es zu zahlreichen Lieferengpässen in verschiedensten Branchen. Dazu zählten auch die Schutzmasken in Kliniken, die teilweise rationiert und mehrfach genutzt werden mussten.Damit dies nicht wieder passiert, appellierte die deutsche Regierung an heimische Unternehmen, medizinische Masken zu produzieren und dadurch möglichen Engpässen durch geschlossene Grenzen vorzubeugen.„Auch wir haben uns dazu entschieden, in der Pandemie unseren Beitrag zu leisten und medizinische Masken zu produzieren“, erklärt Maria Moreira da Silva, Inhaberin von Mundschutz Moreira. „Wir wollen Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken und Praxen, aber auch Schulen damit eine regionale Möglichkeit geben, hochwertige Masken zu beziehen, damit so etwas wie zu Beginn der Pandemie nicht mehr passiert.“Optisch unterscheiden sich die Masken von Mundschutz Moreira vielleicht nicht von billiger oder nicht zertifizierter Ware. Bei der Qualität wissen sie aber zu überzeugen. „Bei uns wird jede Maske einzeln kontrolliert“, führt Maria Moreira aus. „So gehen wir sicher, dass wir nur 1A Masken an unsere Kunden ausliefern.“ Für Kunden bedeutet das: Sie haben weniger Ausschussware, weil zum Beispiel das Band reißt.Und auch beim Tragekomfort können die Masken punkten. Maria Moreira dazu: „Unsere Masken riechen nicht und der Nasenbügel hält die Maske an Ort und Stelle. Der Träger muss also nicht ständig daran zupfen oder einen unangenehmen Geruch der Maske über Stunden aushalten.“Mundschutz Moreira bietet aber nicht nur höchste Qualitätsstandards für ihre Masken, sondern auch ein gewisses Maß an Individualisierbarkeit. „Wir können das Logo der Klinik auf Maske oder Verpackung ergänzen. Außerdem lässt sich die Länge der Bändel anpassen, damit die Maske weder zu fest noch zu locker sitzt“, so Maria Moreira. „Dadurch wir das Tragen der Maske deutlich angenehmer.“Mit einer Produktionskapazität von 10.000 bis 15.000 Masken am Tag kann Mundschutz Moreira auch große Bedarfe problemlos abdecken. Je nach Bestellmenge werden die Masken noch am gleichen Tag verschickt und sind somit auch kurzfristig verfügbar.Sie haben Interesse? Dann besuchen Sie https://www.mundschutz-moreira.de . Auf Wunsch erhalten Sie vorab Muster der medizinischen Masken.