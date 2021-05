Auch hinter Deiner Allergie steckt Atopie!

Jung designed und immer mit einem Augenzwinkern, hat typischatopisch.de fundiertes Faktenwissen smart verpackt: In persönlichen Storys und spannenden Lifehacks erfahren die User alles rund um Heuschnupfen, Neurodermitis und allergisches Asthma. Mit wenigen Klicks und Scrolls gibt es hier Facts und Hacks, die das Leben mit Atopie leichter machen.Warum chillen ab und zu total wichtig ist und zu viel Putzen eher kontraproduktiv. Welche Creme- und Pflege-Tricks andere Neurodermitiker für sich entdeckt haben. Wie man als Asthmatikerin auch in der Pollenzeit entspannt Sport machen kann. Oder was Atopiker über Haarfarbe und Tattoos wissen sollten. Sogar eine Fünfjährige gibt ihren Geheimtipp gegen juckende Haut preis.Viele Betroffene kennen den Begriff „Atopie“ gar nicht. Er bezeichnet keine Krankheit, sondern die erblich bedingte Veranlagung zu Allergien, Neurodermitis und/oder allergischem Asthma. Dabei ist es individuell unterschiedlich, ob, wie stark und welche Symptome jemand entwickelt, und auch davon abhängig, ob die Eltern Atopiker sind.So ein Erbstück ist „nicht witzig“ – deshalb steht auch typischatopisch.de unter diesem Motto. Illustriert mit drei schrägen Emoticons, den sogenannten Atopicons, spricht typischatopisch.de vor allem die junge Zielgruppe an: Neurodermiticon, Rhiniticon und Asthmaticon weisen als Eyecatcher den Weg zum jeweiligen Thema.Hinter dem Portal typischatopisch.de steht LETI Pharma – ein Traditionsunternehmen mit deutschem Sitz in der Nähe von München. Seit über 100 Jahren betreibt LETI Forschung im eigenen Entwicklungszentrum in Spanien und stellt basierend darauf medizinische Hautpflegeprodukte und Allergietherapeutika her. Die Experten für Allergie und Haut kennen die Qualen und Einschränkungen betroffener Atopiker. Deshalb soll typischatopisch.de nun zum Gamechanger werden und Betroffene schnell und mit einem Augenzwinkern mit Infos versorgen.