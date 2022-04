Vorlese-Weltrekord 2022 in Berlin! Am 2.4.22 um 12 Uhr geht es los!

Viele Vorleser*innen aus Berlin unterstützenden Weltrekord-Versuch

Weiterhin ist jede Bewerbung als Vorleser*in herzlich willkommen!

Alle Vorleser*innen müssen vor Ort vorlesen – eine digitale Lesung ist nicht möglich

Jede*r darf nur einmal vorlesen

Literatur: „Vorlesegeschichten“ (siehe auch „Vorlesegeschichten“ unter buecher.de; es muss sich um veröffentlichte Werke mit ISBN-Nummer handeln)

Bücher bzw.Geschichten, die begonnen wurden, müssen auch zu Ende gelesen werden

Die Literatur wird (sofern nicht vorhanden) von der LeseLounge zur Verfügung gestellt

21 Tage, 24 Stunden, ohne Pause und mit Online Livestream unter www.vorleseweltrekord.de und www.LeseLounge-eV.de

Start ist am 2. April (Internationaler Kinderbuchtag)

Ende ist am 23. April (Welttag des Buches)

Der Countdown läuft: Morgen, Samstag, den 2.4.22, startet in der Hauptstadt der Vorlese-Weltrekordversuch der LeseLounge e.V., unterstützt von rbb media und der Bürgerstiftung Berlin ( https://vorleseweltrekord.de ). Den Startschuss als erste Vorleserin gibt die Regierende Bürgermeisterin und Schirmherrin Franziska Giffey um 12 Uhr in Studio 14, der rbb Dachlounge in der 14. Etage des Fernsehzentrums am Theodor-Heuss-Platz, gefolgt von der rbb-Intendantin und derzeitigen ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger. Bis zum 23. April 2022, dem Welttag des Buches, findet der Vorlesemarathon mit über 1.000 Vorleser*innen in sieben verschiedenen Locations, verteilt über ganz Berlin, 21 Tage lang rund um die Uhr statt – und führt hoffentlich zum Weltrekord!Weiterhin ist jede Bewerbung als Vorleser*in herzlich willkommen, denn der Weltrekord ist nur zu erreichen, wenn sich mindestens 1.008 Vorleser*innen in der Hauptstadt finden, die im 30minütigen Wechsel, 24 Stunden am Tag, 21 Tage lang, vorlesen. Mitmachen kann jede*r, die/der sich kostenfrei unter https://www.leselounge-ev.de/weltrekord anmeldet – eine Altersbeschränkung gibt es nicht!Und bereits jetzt unterstützen auch viele bekannte Vorleser*innen den Vorlese-Weltrekord-Versuch, u.a. der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler und Regisseur Carsten Strauch („Sketch History“, „Götter wie wir“), ARD/MDR Meteorologin und Moderatorin Michaela Koschak, Yves Simon von Antenne Bayern, Yvonne Krause von Antenne Brandenburg, Mitglieder der Freiwilligenagentur Berlin und von UNICEF. Dazu sponsert EDEKA sämtliche Lebensmittel, sowie einen 5€-Gutschein u.a. für alle Vorleser*innen. Das Hotel Crowne Plaza Berlin City Centre stellt u.a. Räumlichkeiten zur Verfügung. Dussmann das KulturKaufhaus unterstützt mit 5€-Gutscheinen für alle Vorleser*innen und die Schönhauser Allee Arcaden stellen Security-Personal zur Verfügung.Zum Auftakt des Vorlese-Weltrekordversuch laden die Veranstalter*innen herzlich zur Pressekonferenz in Anwesenheit von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey und rbb-Intendantin und derzeitigen ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger ein:Ebenfalls anwesend sein werden Vera Gäde-Butzlaff, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Berlin, Mike Petschel, Gründer der LeseLounge e.V. sowie TV-Kult-Kobold „Pittiplatsch“.Alle Anwesenden stehen für Fragen und Fotos zur Verfügung.Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen und bitten um verbindliche Anmeldung per mail an: m.neumann@buergerstiftung-berlin.de Vorgelesen wird über die drei Wochen jeweils ab 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr des Folgetages hier:02.-05.04.22: Studio 14 - Die rbb Dachlounge, am Theodor-Heuss-Platz05.-06.04.22: Heinrich-Böll-Bibliothek, Greifswalder Str. 87, 10409 Berlin06.-07.04.22: EDEKA am Wilhelmsruher Damm, Wilhelmsruher Damm 231, 13435 Berlin7.-10.04.22: Heinrich-Böll-Bibliothek, Greifswalder Str. 87, 10409 Berlin10.-15.04.22: Janusz-Korczak-Bibliothek, Jüdisches Waisenhaus Berlin, Berliner Str. 120, 13187 Berlin15.-20.04.22: Bettina-von-Arnim-Bibliothek, Schönhauser Allee 75, 10439 Berlin20.-21.04.22: EDEKA am Nollendorfplatz, Nollendorfpl. 8-9, 10777 Berlin21.-23.04.22: Schloss Friedrichsfelde im Tierpark, Am Tierpark 41, 10319 Berlin