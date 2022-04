Gelebte Wertschätzung

Jedes Gehirn lernt gerne, man muss es nur lassen. Das Paradoxe: In der Schule verlernen es die meisten. Lernen sollte aber Spaß machen und motivieren, ansonsten bekommen wir ein Problem mit dem Traum vom lebenslangen Lernen.Genau für diesen Effekt ist Diplompädagoge Jens Voigt vor fast 40 Jahren angetreten, auf die Suche nach dem heiligen Gral der Lernmethodik zu gehen. Auf seinem Weg dorthin traf er auf viele Mitstreiter und Gleichgesinnte, legte mit der Zeit für seine Schüler eine imposante Methodik-Sammlung an, ehe er vor 15 Jahren dazu überging, selbst Hand anzulegen, eigene Methoden und Lernsysteme zu entwickeln. Folgerichtig gründete er neben seiner Lehrertätigkeit eine Akademie für Lernmethoden, die mittlerweile über die Bundesgrenzen hinaus bekannt ist.Dank seiner vielen Mindmaps, in denen er ganzen Stoffgebiete gehirn-gerecht aufarbeitete und der Mission, viele Menschen für diese Visualisierungstechnik zu begeistern, gilt er in Fachkreisen mittlerweile als Mindmap-Papst, von seinen Schülern wird er liebevoll Mr. Mindmap genannt.Aber darauf beschränkt sich die Tätigkeit der Akademie nicht. Sie bildet aus: Hunderte Schülercoaches, die zu Superlernern ausgebildet nun ihren Mitschüler beim Lernen helfen können und Learn2learn-Trainer, die helfen sollen, die Bildungslandschaft zu verbessen.Beide Gruppen werden ausgebildet mit den Lernmethoden-Innovationen der Akademie: mit der neuartigen und für den Schul- und Studiereinsatz bestens geeigneten Gedächtnismethode ALMUT, dem Studiersystem NAS, den Lernspielen der Speedolino-Reihe, mit den völlig neuartigen Rechenmethoden für Matheschwache, aber auch den Möglichkeiten zur Förderung von Hochbegabten.Über all den mehr als 1900 Produkten im preisgekrönten Onlineshop https://mindmaps-shop.de/ , die in der Akademie entstanden sind, steht die Mission, dass das Lernen sowohl erfolgreich und gleichzeitig größtes Vergnügen sein kann.Ein wichtiges Pfund seiner Entwicklungen: Der gelernte Gymnasiallehrer konnte in seiner langen Lehrer-Karriere all seine Erfindungen immer in der Praxis testen und kontinuierlich verbessern. Im Moment trainiert er mit seinen Lernmethoden Kinder mit Matheschwäche und Dyskalkulie in der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde und stärkt damit deren Selbstvertrauen.Nun wurde ihm in Anerkennung seines leidenschaftlichen und innovativen Engagements rund ums Lernen ein Award verliehen. Der „Brain Excellence Award“ wurde gestiftet von der Lernexpertin Kirsten Wunderle. In ihrer Tätigkeit als Lern- und Azubicoach kommt die Prienerin/Bayern immer wieder mit Menschen in Kontakt, die durch ihre Innovationen und Kreativität Großartiges im Bereich „Gehirn“ oder „Lernen“ leisten. Bis zu ihrer Berufung als „Azubiheld“- Ausbilderin, Trainerin für Studenten durchlief sie viele Ausbildungen zu diesem Thema, zuletzt die zum Learn2learn-Trainer von und mit Jens Voigt. Diese Ausbildung begeisterte sie so, dass sie sich entschloss, einen Award zu stiften. Für Personen die durch ihr Handeln viel bewirken, sich selbst aber wenig ins Rampenlicht stellen und doch viel mehr Wertschätzung erfahren sollten.Jedes Jahr werden nun 10 Personen diese Auszeichnung erhalten. Der erste Preisträger ist Jens Voigt mit seinem Team aus der Akademie für Lernmethoden.Zu den weiteren PreisträgerInnen 2022 zählen, der das Konzept TaffeTiger® ins Leben rief mit dem Ziel, Kindern dank mehr Bewegung zu einem verbesserten Körper- und Selbstbewusstsein zu verhelfen.gründete als ehemalige Realschullehrerin die Phönix Akademie, in der sie SchülerInnen in Kleingruppen mit lerntherapeutischer Begleitung auf Schulabschlüsse vorbereitet.ist Expertin für Reflexintegration. Mit diesem speziellem Bewegungstraining lässt sich die ggf. nötige Nachentwicklung im Gehirn anregen und Auffälligkeiten treten in den Hintergrund. Undwill Kindern vermitteln, dass sie genau so lernen können wie es gut für sie ist und postet über ihren Instagram-Account learnlearning.withcaroline inspirierende und alltagstaugliche Tipps.Onlineshop: https://mindmaps-shop.de/ Schülercoachausbildung: https://gehirn-gerecht.org/ Learn2learn-Trainerausbildung: https://hier-lern-ich-gern.de/learn2learn-trainer-ausbildung/