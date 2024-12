Smartphone Fotografie Kurs für Anfänger von Fotograf Benjamin Jaworskyj: Profi-Tipps für beeindruckende Bilder

Atemberaubende Fotos und kreative Videos mit dem Smartphone: Mit dem neuen Smartphone Fotografie Kurs für Anfänger von Benjamin Jaworskyj lernt jeder, wie man sein Handy in eine Profi-Kamera verwandelt. Inzeigt der bekannte Fotograf Schritt für Schritt, wie man mit einfachen Tricks mit den Bordmitteln seines Smartphones beeindruckende Ergebnisse erzielt.Mit einer Gesamtlaufzeit vonbietet der Video Kurs einen umfassenden Einstieg in die Welt der Smartphone-Fotografie. Egal ob iPhone oder Android – die Lektionen sind leicht verständlich und direkt umsetzbar.Lerne die Funktionen, Stärken und Schwächen deines Smartphones kennen.Von Zeitraffer und Slow-Motion bis hin zu Makroaufnahmen und Nachtfotografie.Tipps und Tricks für beeindruckende Fotos.Fotos von Personen mit Profi-Touch erstellen.Optimiere deine Fotos direkt auf deinem Handy.Kreative Herausforderungen wie Langzeitbelichtung und Schwarz-Weiß-Fotografie.Derist für alle, die ihre Smartphone-Fotografie schnell und effektiv verbessern möchten, ohne extra teures Kameraequipment zu kaufen.Klar strukturierte Lektionen ermöglichen es, das Gelernte sofort in die Praxis umzusetzen.Der Kurs ist alsin hochauflösender 4K-Qualität sofort verfügbar – ideal für zu Hause oder unterwegs.Mit einem Preis von nurbietet der Kurs einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der Fotografie – mit dem Equipment, bereits in der Hosentasche.Für alle, die sich langsam herantasten möchten, stellt Benjamin Jaworskyj über die nächsten zwei Jahre die Lektionen kostenlos, dafür mit Werbung auf seinem beliebten YouTube-Kanal zur Verfügung. Der kostenpflichtige Kurs bietet den Vorteil, dass alle Inhalte sofort in einer strukturierten Form und ohne Werbung bereitstehen. Benjamin Jaworskyj ist einer der bekanntesten Fotografen und Fotografie-Coaches im deutschsprachigen Raum. Mit rund 1 Millionen Fans über alle Social Media Kanäle, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Fotografie für jedermann zugänglich zu machen. Seine praxisnahen Tipps und seine inspirierende Art haben ihm eine internationale Fangemeinde eingebracht.Der Smartphone Fotografie Kurs für Anfänger ist ab sofort auf lernvonben.de erhältlich. Entfessle dein kreatives Potenzial und mach Fotos, die begeistern – überall und jederzeit.