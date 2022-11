Nachhaltig reisen – Geht das überhaupt?

Reisen in ferne Länder, deren Sprache und Kultur kennenzulernen ist wohl der Traum eines jeden. Es gibt nur ein Problem. Gerade Fernreisen werden in den letzten Jahren oftmals als ein No-Go in Sachen Umweltbewusstsein empfunden. Denkt man zum Beispiel an seinen eigenen CO2-Fußabdruck kann man schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, viele Kilometer in einem herkömmlichen Transportmittel zurückzulegen. Dass dem nicht so sein muss und man sehr wohl nachhaltig reisen kann, erklärt uns Silvia Schröder vom Unternehmenist ein Reiseanbieter für Bildungsurlaub, Schülerreisen und Sprachreisen. Die zertifizierte Nachhaltigkeit ihrer Reisen ist aber nur ein Alleinstellungsmerkmal. Viele weitere Informationen zum Thema findet man hier auf der Webseite.