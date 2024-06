Sanierung aufgrund der EU-Gebäuderichtlinie nötig?

Die EU-Gebäuderichtlinie wirft bei vielen deutschen Hausbesitzern die Frage auf, ob sie ihr Gebäude Sanieren lassen sollten oder nicht. Dabei ist es wichtig abzuwägen, welche Kosten auf einen zu kommen, ob man letztendlich tatsächlich an Energie spart und ob eine Orientierung an gesetzlichen Vorgaben zu Dämmung überhaupt sinnvoll ist. Mit Hilfe unseres Beratungsangebots können wir Antworten auf diese Fragen geben und stehen auch beratend zur Seite, wenn Sie als Eigentümer selbst Sanierungsarbeiten vornehmen möchten.Unsere Modernisierungberatung:Bei der Modernisierungsberatung gibt es die Auswahl zwischen einer zielorientierten und einer maßnahmenorientierten Variante.Die zielorientierte Modernisierungsberatung beinhaltet ein Erstgespräch in dem Sie als Hausbesitzer uns Ihren Primärbedarf bzw. Ihre angestrebte Energieeffizienzklasse mitteilen. Auf dieser Grundlage und unter Beachtung der von Ihnen angedachten Maßnahmen (Außenwanddämmung, Fensteraustausch, Solathermie etc.) können wir Ihnen wie Sie Ihre Ziele hinsichtlich der Energieeffizienz sinnvoll erreichen können.Die maßnahmenorientierte Modernisierungsberatung richtet sich nach Ihren Überlegungen zu Modernisierungsmaßnahmen (Dämmung des Dachs, Einbau einer Wärmepumpe etc.). Im Folgenden können wir Ihnen den Einfluss dessen auf die Energieeffizienz Ihres Gebäudes simulieren. Dabei nehmen wir entweder Bezug auf Ihre Vorstellungen oder demonstrieren Ihnen die Kalkulation des sanierten Bestandsobjekts anhand der gesetzlichen Ansprüche.Die Modernisierungsberatung wird im Zusammenhang mit dem bedarfsbasierten Energieausweis durchgeführt. Das Ergebnis dieser findet sich im ausgestellten Energieausweis wieder. Diese können Sie dann zur Kostenabschätzung nutzen und gleichzeitig die Transparenz gegenüber potentiellen Käufern im Zuge des Immobilienverkaufs erhöhen.Weitere Informationen finden Sie auf folgender Seite: https://www.energieausweis-vorschau.de/... Wir stehen Ihnen bei Interesse und jeglichen Fragen rund um das Thema Energieausweis gern zur Verfügung und freuen uns über ihre Anfrage.Ihre Energieausweis-Vorschau.de-Team