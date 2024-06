Photovoltaik Anlage wasserdicht auf Holz – Volldachlösung

Das bestehende Dach kann bestehen bleiben und wird geschont

deutlich preiswerte Variante einer Unterkonstruktion

Wechsel der Module vielleicht nach 25 Jahren ohne dann zusätzlich ein Dach noch sanieren zu müssen

Start März 2024 | H-Profile und L-ProfileF-Profile an die Module mit Maschinenschrauben befestigen, so dass dieses an dem Modul nach oben übersteht. Höher damit das nächste Modul unterhalb, unter das L-Profil ragt. An der Seite schließt das Profil nicht bündig ab, damit das Modul in die H-Profile geschoben werden kann. Zu beachten ist, dass die Verschraubung ausreichend tief sitzt, damit die Modul-Unterfläche nicht stört. Außerdem haben wir die Schrauben weit außen gesetzt damit kein Schlitz entsteht. Trotzdem entsteht am Rand ein kleiner Schlitz.Die U-Profile werden zum H-Profil verbunden. Dabei auch wieder am Rand beginnen und doch mehr Verbindungen setzen als gedacht damit keine Schlitze entstehen.Außerdem haben wir darauf geachtet, das die Schrauben nicht zu lang sind da sonst das Modul nicht mehr ausreichend weit in das Profil eingesetzt werden kann.Die Balken auf dem Dach liegen nicht komplett auf dem Dach. An den Verschraubungen wurde Hartgummi und Abdichtband unter gesetzt. Zum einen um das durch die Schraube entstehende Loch abzudichten und zum anderen damit wider erwartendes Regenwasser abfließen kann.Wandanschlussblech mit U-Profil verbinden und auf den Balken fixieren. Anschließend die Module einsetzen, im U-Profil befestigen und mit einer vorläufigen Schraube gegen heraus rutschen zu Seite sichern. Die Module klemmen sehr im Profil. Nun das H-Profil einsetzen und den entstehen Stoß zwischen L-Profil und H-Profil (bzw. U-Profil) abdichten. Am Ende wieder ein U-Profil und Abschlussblech montieren.Start Anfang 2023 | Holzunterkonstruktion zur NeigungskorrekturDamit Holz verwendet werden kann, muss das Dach aus Photovoltaikmodulen annähernd wasserdicht sein. Speziell dürfen keine Stellen entstehen an denen sich immer wieder das Wasser sammelt und zu langsam trocknet.