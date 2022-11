LEMO eröffnet einzigartigen Flagship-Space in Berlin

Mit revolutionären Konzepten, die Nutzer/innen dazu ermutigen, E-Mobilität auf neue Art und Weise zu erleben, ist das Startup LEMO mit dem Ziel angetreten, die urbane Mobilität für eine neue Generation zu verändern.Ihr erstes Produkt, das hybride mBike/eBike LEMO ONE, mit dem die Nutzerinnen und Nutzer selbst bestimmen können, wann und wie sie die elektrische Unterstützung nutzen, wurde dieses Jahr auf der Eurobike vorgestellt und fast alle Exemplare der ersten Produktionsserie sind bereits vorbestellt worden. Mit der Erönung eines aufregenden Concept Stores in Ost-Berlin möchte LEMO potenziellen Nutzern seine Produkte nun noch zugänglicher machen.Der Showroom in der Karl-Liebknecht Str. 17, gegenüber dem Alexanderplatz, wird interessierten Kund/innen nicht nur als erste Anlaufstelle dienen, sondern den Berliner/innen auch einen einzigartigen Raum bieten, in dem sie durch ein wechselndes Veranstaltungsprogramm unter dem Motto micro mobility eine Community entstehen lassen können.Die Erönungsparty von LEMO findet am Freitag, den 25. November, mit modularer elektronischer Live-Musik statt. Wer an der Party teilnehmen möchte, sollte sich vorher über ein Anmeldeformular unter www.lemofuture.com registrieren.