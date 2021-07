Beautyfyme: Die Buchungsplattform, die Schönheit einfacher macht

Den richtigen Arzt für die gewünschte Behandlung finden? Und direkt einen Termin reservieren? Auf der neuen Online-Buchungsplattform www.beautyfy.me ist Schönheit nur einen Klick entfernt. Ein Service, wie es ihn im Bereich Ästhetik noch nicht gab.Schönheit kennt keine Geschäftszeiten. Jeder wünscht sie sich, gerade in der Freizeit ist sie oft ein Thema. Was kann ich tun, um noch etwas attraktiver zu sein? Um mich noch wohler in meiner Haut zu fühlen? Beauty-Behandlungen wie Botox und Gesichtsfiller sind schon längst kein Tabu mehr. Doch welchem Arzt kann ich vertrauen? Und wie schnell bekomme ich dort einen Termin?Eylem Yildiz kennt diese Fragen nur allzu gut. Die Gründerin von beautyfyme ist schon lange im boomenden Beauty-Markt tätig – und fand mit ihrem jungen Start-up die passende Antwort. „Über unsere Online-Buchungsplattform für Beauty-Behandlungen können Menschen rund um die Uhr nach einem Arzt suchen, der die gewünschte Behandlung anbietet.“ Das Besondere dabei: Durch den eingestellten Online-Kalender der jeweiligen Praxis kann direkt ein Termin gebucht werden. Ganz schnell und einfach. „Ein derartiges Tool gab es bislang noch nicht auf dem Ästhetik Markt“, so die Unternehmerin. Eine echte Marktlücke, denn bereits jeder Dritte bucht Arzttermine online – und die Zahlen steigen stetig. Beautyfyme bietet den Usern noch einen anderen großen Vorteil: die Qualität der hochgeladenen Bewertungen. Bei einer so persönlichen Entscheidung wie einer Schönheitsbehandlung freut sich jeder über eine Empfehlung. Doch es ist kein Geheimnis, dass nicht jede Bewertung online tatsächlich auf einer echten Erfahrung basiert. Die Buchungsplattform beautyfyme, die generell nur mit ausgewählten, qualifizierten Ärzten wie Dermatologen und Fachärzten für Plastische & Ästhetische Chirurgie zusammenarbeitet, macht derartiges unmöglich. So kann Eylem Yildiz versichern: „Bei uns schreiben nur echte Patienten.“ Denn nur wer über die Plattform gebucht und den Termin auch nachweislich wahrgenommen hat, kann überhaupt eine Bewertung abgeben. Gut zu wissen!Auf der Website von beautyfyme gibt es zudem einen Blog, der Besucher regelmäßig über Neuigkeiten aus der Welt der Schönheitsbehandlungen informiert. Gut verschlagwortet, damit man schnell die Infos findet, die man besonders interessant findet – ob nun Fadenlifting, Anti-Aging oder Fett-weg-durch-Kälte. Die Social Media Kanäle von beautyfyme zeigen Posts und Aufklärungsvideos, die beliebte Themen aufgreifen.Start-up-Unternehmerin Eylem Yildiz weiß, was Beauty- und beautyfyme-Fans auf Instagram und Facebook wünschen. Gemeinsam mit ihrem Team ist sie oft im Gespräch mit der Zielgruppe, wie auch mit den kooperierenden Ärzten. Der Erfolg gibt ihr recht. Die Plattform ist erst seit Oktober 2020 online und wird schon ausgiebig genutzt.