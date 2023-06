Lehanka Kommunikationsagentur als „Great Place to Work“ zertifiziert

Als erste Werbeagentur in Baden-Württemberg wurde Lehanka aus Fichtenau als Top-Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Die Agentur hat sich auf Premiumprodukte und -dienstleistungen mit Manufaktur-DNA spezialisiert. Mit 94 von 100 zu erreichenden Punkten erhielt Lehanka das Zertifikat für herausragende Leistungen. Das Gütesiegel steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur. Es wird nach einem bewährten Verfahren auf Basis einer repräsentativen, anonymen Mitarbeiterbefragung nach dem weltweiten Great Place to Work Standard vergeben.



Bestandteil ist neben der anonymen Befragung der Mitarbeitenden zur erlebten Arbeitsplatzqualität eine kompakte Managementbefragung, die Einblick in Maßnahmen und Programme der Personalarbeit gibt. Dabei stehen Themen wie Work-Life-Balance, Gesundheit und Weiterentwicklung im Vordergrund. Bewertet werden vor allem Faktoren wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist.



Ziel der Mitarbeiterbefragung ist es, den Arbeitgeber bei der Verbesserung seiner Unternehmenskultur zu unter- stützen und mögliche Defizite aufzudecken. Darüber hinaus kann die Mitarbeiterbefragung wertvolle Informationen über die Wünsche und Erwartungen der einzelnen Mitarbeiter liefern, da diese in der Umfrage anonym ihre Meinung äußern können. Somit ist die Befragung selbst schon eine gute Grundlage für die Verbesserung der Unternehmenskultur.



Zertifizierte Unternehmen wie Lehanka können sich, gemessen an verschiedenen betriebswirtschaftlichen Kenn- zahlen, deutlich vom deutschen Durchschnitt abheben.

Fluktuation und Krankheitstage der Mitarbeitenden können nachhaltig gesenkt, die Bewerberquote deutlich erhöht, die Innovationskraft und die Wirtschaftlichkeit signifikant verbessert werden.



Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Zertifizierung eine gute Möglichkeit, qualifizierte Mitarbeiterin- nen und Mitarbeiter zu finden und an das Unternehmen zu binden.



Auch der Geschäftsführer Kai-Uwe Lehanka erkannte die Chance, die in der Befragung von „Great Place to Work“ lag. Er betonte: „Gerade hier im ländlichen Raum ist es für mich und mein Unternehmen schwieriger, neue qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu machen und für uns zu gewinnen.“ Mit seiner Kommunikationsagentur profitiert Kai-Uwe Lehanka aber schon jetzt von der Zertifizierung. Obwohl die Kommu- nikationsagentur erst vor kurzem veröffentlicht hat, dass sie als Top-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet wurde, haben dies Bewerber bereits wahrgenommen.



Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur konnten etwas aus der Befragung mitnehmen. So erklärte Tabea Scheib, Mitarbeiterin im Bereich Kommunikationsdesign: „Die Befragung hat meine Wahrnehmung der Atmo- sphäre in der Agentur bestätigt. Es freut mich sehr, dass meine Kolleginnen und Kollegen mein positives Bild von der Zusammenarbeit im Team teilen.“



„Great Place to Work“ ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Län- dern dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Ihr Gütesiegel macht Arbeitgeber wie Lehanka attraktiver, stärkt ihre Marke und präsentiert sie poten- ziellen Bewerbern als empfehlenswerter Arbeitgeber.