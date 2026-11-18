Weihnachten ist die Zeit, in der Geschichten uns berühren und uns die Welt aus einer anderen Perspektive sehen lassen. Unter den Geschenkideen für Kinder und Jugendliche, die sich gerne von der Fantasie überraschen lassen, und für alle, die ein Geschenk suchen, das nicht nur unterhält, sondern auch bereichert, sticht „We Are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren“ hervor – der erste Roman von LEGAMI, geschrieben von Alberto Fassi, Gründer und kreativer Kopf der Marke, und veröffentlicht bei Adrian & Wimmelbuchverlag.



Eine Geschichte, die dazu einlädt, den Wert der Freundschaft, den Mut, man selbst zu sein, und die Schönheit dessen, was uns einzigartig macht, neu zu entdecken. Zugleich erinnert sie daran, wie wichtig Zusammenhalt ist und wie wertvoll die Verbindung zur Natur sein kann. Ein Geschenk, das unterhält und gleichzeitig Denkanstöße bietet, über die man sich in der Familie austauschen kann.



Ein perfektes Abenteuer für Leserinnen und Leser ab 9 Jahren – zum Selberlesen, aber auch zum gemeinsamen Vorlesen mit den Liebsten. Eine schöne Möglichkeit, sich an den Feiertagen bewusst besondere Zeit füreinander zu nehmen.



Die Handlung



In einer grauen, streng kontrollierten Stadt, in der alles perfekt sein und festen Regeln folgen muss, hütet die zwölfjährige Alice ein Geheimnis, das das gesamte System infrage stellen könnte. Während die NEXT näher rücken – jene vier Tage, an denen die Zwölfjährigen auf die Probe gestellt werden, um zu bestimmen, wer den begehrten Goldenen Stern verdient –, steht Alice vor der wichtigsten Herausforderung: sich einer Welt anzupassen, die verlangt, jede Unvollkommenheit auszulöschen, oder den Mut zu haben, sie selbst zu sein.



Gemeinsam mit Bruno, Daniela und Carlo, drei ebenso unterschiedlichen wie außergewöhnlichen Jugendlichen, begibt sie sich auf eine Reise über die Grenzen der Stadt hinaus – auf der Suche nach Orten, an denen Farben, Lachen und Freiheit existieren können.



We Are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren verbindet Fantasie und Reflexion, regt die Neugier an und lädt dazu ein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Eine perfekte Lektüre für die Feiertage, die man in Ruhe genießen, sich von der Geschichte mitreißen lassen und mit den Menschen teilen kann, die einem am Herzen liegen.



Begleitet wird die Reise der Leserinnen und Leser von den Illustrationen im Buchinneren von Iacopo Bruno, einem der international bekanntesten italienischen Illustratoren und Schöpfer ikonischer Buchcover wie jener von Harry Potter und Der Goldene Kompass.

(lifePR) (