Finanztest bestätigt Bausparmodell

Die Zeitschrift Finanztest hat in ihrer aktuellen April-Ausgabe einmal mehr Bauspar-Kombikredite der Landesbausparkassen als ein zinssicheres Instrument für eine staatlich geförderte Immobilienfinanzierung bestätigt. Im Test von 105 Banken, Vermittlern, Versicherern und Bausparkassen heißt es: „Diese Kombination eines Kredits mit einem Bausparvertrag eignet sich vor allem für Kreditnehmer, die Zulagen und Steuervorteile aus der staatlichen Riester-Förderung für ihre Finanzierung nutzen wollen. Das ist bei herkömmlichen Bankangeboten selten möglich."



Bei einem Kombikredit bekommt der Kreditnehmer das Baudarlehen sofort. Er tilgt es aber nicht direkt, sondern zahlt die Tilgung als Sparraten auf ein Bausparkonto ein. Mit dem löst er später das Vorausdarlehen ab. Förderberechtigte erhalten dabei in der Riester-Variante für ihre Sparleistungen und Tilgungen Zulagen und Steuervorteile vom Staat. Dieser Finanzierungsvorteil kann sich bei einer vierköpfigen Familie auf bis zu 50.000 Euro summieren. Die Zinsen sind bei einem Kombikredit über die gesamte Laufzeit konstant.



Die günstigsten Kombikredite im Test kamen von Landesbausparkassen. Die LBS West bot in beiden Varianten mit und ohne Wohn-Riester-Förderung die längste Zinssicherheit und die günstigste monatliche Rate. „Die Beratungspraxis zeigt, dass es für Kunden bei ihrer Immobilienfinanzierung von entscheidender Bedeutung ist, was sie sich monatlich leisten können", sagt Sven Schüler, Sprecher der LBS West. Ein guter Berater werde deshalb genau zwischen dem Kundenbedürfnis nach schneller Schuldentilgung und der monatlichen Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers abwägen und auf dieser Basis das individuell beste Angebot machen. „Das funktioniert in der Regel nicht über ein Internetportal", sagt Schüler.

Die LBS West ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und Marktführer in den Bereichen Immobilien, Finanzieren und Bausparen. Sie betreut in den eigenen Kunden-Centern sowie in den Sparkassen-Filialen in NRW und Bremen 2,0 Mio. Kunden mit 2,4 Mio. Bausparverträgen über eine Summe von 65 Mrd. Euro. Die Immobilientochter vermittelt allein in NRW jährlich über 10.000 Wohnimmobilien.



Die LBS West fördert das LBS-Kinderbarometer. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund werden dabei regelmäßig über 10.000 Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren zu Familie, Schule, Politik und Wohnen befragt.

