Trotz wirtschaftlicher Rezession: Stabile Immobilienmarktpreise kommen vor allem Verkäufern zugute

Die derzeitige Situation macht das Wohnen in ländlicher Lage äußerst attraktiv. Daher gab es einen regelrechten Boom in der Nachfrage nach Ferienhäusern und Wohnungen. Auch kleinere Kaufimmobilien in ruhigen Gegenden sind aktuell sehr gefragt.Bisher hat die wirtschaftliche Rezession durch die Coronakrise dem Immobilienmarkt kaum geschadet: Die Preise sind stabil oder steigen sogar weiter, wenn auch nicht so rasant wie in den Vorjahren. Langfristige Prognosen für das nächste Jahr bleiben derzeit schwierig. Weitere Lockdowns könnten die Immobilienpreise in 2021 sinken lassen. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt für diejenigen, die Ihre Immobile in nächster Zeit verkaufen wollen.Wer aktuell seine Wohnung oder sein Haus verkaufen will, stellt sich vor allem die Frage, was die eigene Immobilie aktuell wert ist. Die Wertermittlung gestaltet sich oft nicht einfach oder bleibt sehr ungenau. So können andere Immobilienanzeigen der Region oder etwa Online Tools herangezogen werden. Eine Wertermittlung auf diesen Wegen bleibt allerdings meist sehr ungenau.Ein realistischeres Bild erhalten Sie, wenn Sie Ihre Immobilie von einem erfahrenen Spezialisten individuell bewerten lassen. Während ein vollständiges Gutachten schnell einige Hundert Euro kosten kann, bietet die LBS Bayern ein zeitlich begrenztes Angebot für eine kostenfreie Einschätzung per Telefon an: Besonders schnell erhalten Sie derzeit eine Marktpreisschätzung, wenn Sie bei der LBS Bayern einen Rückruf zur Immobilienbewertung vereinbaren. Innerhalb weniger Stunden nach Ihrer Anfrage nehmen die freundlichen Immobilien-Experten des Teams München und Umgebung telefonisch mit Ihnen Kontakt auf und Sie bekommen eine kostenlose Sofortauskunft zum optimalen Angebotspreis Ihrer Immobilie.Auch wer aktuell viel Zeit zu Hause verbringt und Modernisierungsarbeiten an der eigenen Immobilie vernehmen will, kann sich die potentielle Wertsteigerung berechnen und mit einer Immobilienbewertung die Rentabilität der Investition vorab schätzen lassen.Ihre Anfrage zur Sofortauskunft ist einmalig für den Raum München bis 28.02.2021 unter https://www.immobilie.lbs-bayern.de/ möglich.